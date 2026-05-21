Futuro in corsia: l’Azienda USL apre le porte agli studenti del “Corrado Gex”

La Struttura Complessa di Fisica Sanitaria dell’Ospedale “Umberto Parini” di Aosta, diretta dalla Dott.ssa Stefania Aimonetto, e la Struttura Complessa Residenzialità Anziani diretta dal Dott. Franco Brinato, hanno ospitato alcuni studenti dell’ITPR “Corrado Gex” nell’ambito dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), l’esperienza formativa che ha sostituito la precedente alternanza scuola-lavoro –, con un progetto dedicato all’orientamento post diploma e alla conoscenza delle professioni sanitarie.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione tra l’Azienda USL della Valle d’Aosta e l’Istituto scolastico di Aosta, finalizzato ad avvicinare i giovani al mondo sanitario e socio-sanitario.

Il progetto realizzato presso la Fisica Sanitaria del “Parini” ha coinvolto 9 studenti, selezionati su 20 richieste, dell’indirizzo professionale Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, che hanno frequentato per quattro settimane la Struttura Complessa di Fisica Sanitaria con un impegno di 6 ore al giorno, per 30 ore settimanali, articolato in attività teoriche e pratiche.

Gli studenti hanno potuto acquisire nozioni di fisica delle radiazioni e radioprotezione negli ambiti della Radiologia, Medicina Nucleare e Radioterapia, oltre ad approfondire alcuni aspetti relativi alle radiazioni non ionizzanti, come la risonanza magnetica. Nel corso delle attività hanno inoltre conosciuto da vicino il ruolo dei professionisti sanitari coinvolti, in particolare dei Tecnici sanitari di radiologia medica, una delle figure oggi più richieste dal mondo del lavoro.

«Si tratta di un progetto impegnativo, sia per gli studenti sia per i professionisti coinvolti, che continuano parallelamente a garantire le attività istituzionali della Struttura – sottolinea la Dott.ssa Aimonetto –. Tuttavia, riteniamo che rappresenti un investimento importante per far conoscere ai giovani una realtà sanitaria altamente specialistica, e direi anche molto affascinante, ma spesso poco nota. Tutto il mio staff ci mette impegno ed entusiasmo e credo che gli studenti lo percepiscano. Alcuni di loro ci hanno ricontattati e hanno manifestato l’interesse ad approfondire l’argomento per proseguire gli studi nel corso di laurea triennale in Tecniche di Radiologia medica, una delle professioni sanitarie più richieste dal Sistema sanitario».

Ogni settimana gli studenti, divisi in gruppi, hanno presentato ai compagni il lavoro svolto, esponendo il progetto affidato e condividendo quanto appreso. È stato inoltre previsto un momento di valutazione del gradimento e della qualità delle attività, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la proposta didattica.

Soddisfazione per l’esperienza è stata espressa anche dallo staff organizzativo degli stage dell’ITPR “Corrado Gex”: «L’esperienza in ospedale è stata molto interessante e motivante per i nostri alunni. Quando sono tornati a scuola hanno illustrato, con entusiasmo, ai compagni tutto ciò che hanno imparato, compresi gli esperimenti eseguiti. Alcuni dei ragazzi, poi, sono oggi fortemente motivati a proseguire il percorso scolastico e conseguire una laurea nel settore sanitario. Ringraziamo la dottoressa Aimonetto e tutta la sua équipe per aver accettato di collaborare con il nostro istituto e per aver costruito un progetto educativo davvero proficuo. Siamo contenti che questa iniziativa venga pubblicizzata».

Parallelamente al percorso al “Parini”, altri 3 studenti dell’ITPR hanno fatto formazione nella Struttura di Variney. Il progetto rappresenta la prima esperienza di questo genere intrapresa dalla Struttura Complessa Residenzialità.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza diretta all’interno della realtà residenziale per anziani, entrando in contatto con l’organizzazione dei servizi, con le dinamiche assistenziali e con il valore umano che caratterizza il lavoro quotidiano a fianco delle persone fragili e bisognose di cura.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alla figura dell’Operatore Socio-Sanitario con formazione complementare, professione centrale nei percorsi di assistenza e riferimento fondamentale nell’ambito delle strutture residenziali.

«Aprire la nostra struttura agli studenti – sottolinea il Dott. Brinato – significa investire nel futuro dei servizi socio-sanitari e nel capitale umano del nostro territorio. La convenzione sottoscritta con l’Istituto Corrado Gex rappresenta un passo importante per consolidare una collaborazione strutturata e duratura, capace di offrire ai giovani strumenti concreti di orientamento e consapevolezza professionale. L’iniziativa si propone non solo di orientare i giovani verso una possibile scelta professionale futura in ambito sanitario, ma anche di trasmettere nozioni, competenze di base e sensibilità relazionale utili nella relazione di aiuto, promuovendo una cultura dell’assistenza fondata su rispetto, empatia e responsabilità sociale».

La collaborazione tra l’Istituto “Corrado Gex”, l’Azienda USL della Valle d’Aosta, la Struttura Complessa di Fisica Sanitaria e la Struttura Complessa Residenzialità conferma l’importanza del dialogo tra istituzioni scolastiche e sistema sanitario regionale, nella prospettiva di formare nuove generazioni preparate, motivate e consapevoli del ruolo fondamentale che le professioni sanitarie e socio-sanitarie rivestono nella società.

L’auspicio è che questi percorsi possano stimolare l’interesse dei partecipanti verso i corsi universitari dedicati alle professioni sanitarie e verso le diverse figure professionali impegnate ogni giorno nella cura, nell’assistenza e nella tutela della salute delle persone.