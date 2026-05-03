L’AMBULATORIO AD ACCESSO LIBERO A GABY

L’Area territoriale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta comunica l’attivazione, presso l’ambulatorio di Gaby, di un servizio sanitario con formula di accesso libero. L’iniziativa è resa possibile grazie all’attività dell’UCA (Unità di Continuità Assistenziale), coordinata dal dottor Antonio Trogu.

Il servizio sarà attivo con cadenza settimanale, dalle ore 14:30 alle ore 18:30. Nel mese di maggio le aperture sono previste nelle giornate del 4, 11, 20 e 25.

L’obiettivo è garantire una presenza medica diurna in una zona montana dove l’attività dei medici di medicina generale risulta meno diffusa e prevalentemente organizzata su appuntamento.

Questa attivazione si inserisce in una più ampia strategia aziendale fondata su flessibilità e modulazione dei servizi sanitari, con l’intento di avvicinare l’assistenza alle aree più distanti dal fondovalle.

Il Direttore sanitario Mauro Occhi sottolinea:

«Per un sistema sanitario di montagna come il nostro è necessario mettere in campo adattabilità e prossimità dei servizi alle persone. Garantire assistenza più vicina a chi vive o soggiorna in montagna è il modo per rendere residuale il ricorso al pronto soccorso e per raggiungere l’obiettivo di portare le cure a casa. È un obiettivo di civiltà, non solo sanitario».

Sulla stessa linea la Direttrice dell’Area territoriale, Hélène Impérial:

«L’attivazione dell’ambulatorio ad accesso libero a Gaby risponde alle richieste degli enti locali ed è una risposta concreta ai bisogni di una comunità che, per caratteristiche geografiche e logistiche, incontra maggiori difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari. Garantire una presenza medica settimanale senza prenotazione significa rafforzare la prossimità dell’assistenza e offrire un supporto reale alla popolazione della vallata».

Il calendario di maggio nelle Case della comunità

Morgex – viale del Convento 5

Dalle 16:00 alle 20:00

4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 maggio 2026

Aosta – via G. Rey 3

08:00 – 11:00

5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28 maggio

11:00 – 14:00

5, 6, 7, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 28 maggio

14:00 – 17:00

5, 6, 7, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 maggio

17:00 – 20:00

5, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 29 maggio

Châtillon – via E. Chanoux 119

(accesso da via Pellissier 19)

08:00 – 20:00

4, 5, 6, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 25, 27 maggio

16:00 – 20:00

7, 8, 11, 13, 15, 21, 26, 28, 29 maggio

Donnas – via Roma 105

08:00 – 20:00

15 maggio

16:00 – 20:00

4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 maggio