Continuità assistenziale: dal 9 febbraio ambulatori trasferiti alla Casa della Comunità di Aosta

Dal 9 febbraio gli ambulatori della continuità assistenziale (ex guardia medica) al servizio di Aosta e cintura cambiano sede. L’Azienda USL della Valle d’Aosta ha annunciato il trasferimento dall’Ospedale Beauregard alla Casa della Comunità di Aosta, in via Guido Rey 3, uno snodo sempre più centrale della sanità territoriale valdostana.

Il cambiamento riguarda non solo la collocazione fisica del servizio, ma anche le modalità di accesso, in particolare nelle ore notturne.

Accesso notturno: prima chiamare il 112

Dalle ore 24.00 alle ore 8.00, l’accesso agli ambulatori dovrà essere preceduto dal contatto telefonico con il medico di continuità assistenziale, raggiungibile tramite la Centrale Unica di Soccorso (CUS) componendo il 112.

Nella fascia 20.00–24.00 l’accesso resterà invece diretto, anche se l’USL consiglia comunque di chiamare preventivamente il 112 per consentire una gestione più appropriata dei casi.

Una soluzione che – sottolinea l’Azienda sanitaria – è già adottata in diverse realtà regionali, risponde a esigenze di sicurezza e non riduce il livello del servizio offerto ai cittadini.

La Casa della Comunità come fulcro dei servizi territoriali

Secondo l’USL, il trasferimento rappresenta “un passaggio concreto nel rafforzamento dell’assistenza territoriale e nell’integrazione dei servizi in un punto di riferimento più vicino e accessibile ai cittadini”.

La scelta è coerente con il DM 77/2022, che promuove un modello organizzativo basato su équipe multiprofessionali, prossimità e presa in carico coordinata dei bisogni sanitari, dalle urgenze non differibili alla gestione delle fragilità. Un’evoluzione che punta anche a migliorare l’appropriatezza degli accessi e a ridurre la pressione sugli ospedali, mantenendo invariata la qualità delle prestazioni.

Ambulatori ad accesso diretto già attivi nelle quattro Case della Comunità

Nelle quattro Case della Comunità valdostane – Aosta, Morgex, Châtillon e Donnas – sono già operativi da oltre un anno gli ambulatori ad accesso diretto, garantiti dai medici di base organizzati nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT).

Il servizio è disponibile sia per gli assistiti del Servizio sanitario valdostano sia per i turisti. I residenti possono accedere liberamente per visite e prescrizioni quando il medico di famiglia non è contattabile o in caso di temporanea assenza.

Per i turisti è prevista una tariffa di 25 euro per la visita e 10 euro per la prescrizione.

Il calendario di febbraio

Il calendario delle aperture degli ambulatori ad accesso diretto è valido fino al 22 febbraio, in attesa di un nuovo adeguamento organizzativo che sarà comunicato successivamente.

Casa della Comunità di Morgex – viale del Convento 5

Dal lunedì al venerdì, ore 16.00–20.00

Date: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20

Casa della Comunità di Aosta – via G. Rey 3

Dal lunedì al venerdì, ore 16.00–20.00

Date: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20

Sabato, ore 8.00–12.00

Date: 7, 14, 21

Casa della Comunità di Châtillon – via E. Chanoux 119

(accesso da via Pellissier 19)

Dal lunedì al venerdì, ore 16.00–20.00

Date: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20

Sabato, ore 8.00–12.00

Date: 7, 14, 21

Casa della Comunità di Donnas – via Roma 105

Dal lunedì al venerdì, ore 16.00–20.00

Date: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20

Sabato, ore 8.00–12.00

Date: 7, 14