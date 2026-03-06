Giornata Mondiale del Rene: visite gratuite e prevenzione in Valle d'Aosta

Il 12 marzo si celebra la Giornata mondiale del rene istituita per promuovere la diagnosi precoce e la protezione della salute dei reni.

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, istituita per promuovere la diagnosi precoce e la tutela della salute renale, la Struttura di Nefrologia dell’Ospedale “Parini” di Aosta scende in campo con un programma dedicato alla prevenzione e all'informazione.

Sotto la direzione del Dott. Massimo Manes, la giornata di giovedì 12 marzo vedrà due momenti chiave:

Mattina (Chatillon): Conferenza presso la Scuola Alberghiera della Valle d’Aosta rivolta a studenti e docenti. Il focus sarà il legame tra stili di vita, dieta corretta e prevenzione delle patologie renali.

Pomeriggio (Aosta): Dalle ore 15:00 alle 17:00, il Centro Dialisi dell'Ospedale "Parini" attiverà un ambulatorio a libero accesso. I cittadini potranno usufruire di visite informative gratuite e richiedere la valutazione dei propri esami clinici.

L’impatto della malattia renale sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie è notevole poiché la malattia aumenta il rischio cardio-vascolare, riduce la qualità e la quantità di vita delle persone e può condurre all’insufficienza renale terminale in cui la sopravvivenza dipende da terapie complesse come la dialisi e il trapianto. In Italia sono circa 40-50 mila i pazienti sottoposti a dialisi regolare e 27 mila circa i pazienti che vivono con un trapianto di rene.

"Fortunatamente – spiega il Dott. Manes - solo una piccola quota di persone presenta la forma più grave e avanzata di malattia renale, per cui è fondamentale concentrare gli sforzi su prevenzione e diagnosi precoce rivolta alle categorie di persone più a rischio, in particolare a chi soffre di diabete, obesità, malattia cardio-vascolare o chi ha una storia familiare di malattia renale."

La Struttura Complessa Nefrologia del “Parini” ha in cura 83 pazienti dializzati, di cui 8 in dialisi domiciliare e 90 pazienti sono trapiantati. I trattamenti dialitici vengono erogati nei due Centri dialisi regionali, al “Parini” e alla Casa della Comunità di Donnas, entrambe sedi di attività ambulatoriale specialistica.

Sempre nell’ambito della Giornata mondiale del rene, quest’anno l’Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto (ANED), in collaborazione con il personale infermieristico del centro dialisi del C.T.O di Torino, ha promosso l’iniziativa “Insieme sulla via Francigena” per coinvolgere pazienti, familiari, operatori sanitari, sportivi e cittadini sensibili alle problematiche sanitarie, nel percorrere un tratto della via francigena. La seconda tappa, prevista per domenica 22 marzo, partirà in Valle d’Aosta da Pont-Saint-Martin e giungerà ad Ivrea.