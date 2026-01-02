Calendario delle aperture degli ambulatori ad accesso diretto

In occasione delle festività natalizie sono previste due giornate di apertura decentrata: il servizio delle Case della Comunità di Châtillon e Donnas si trasferisce rispettivamente a Valtournenche e Brusson, per garantire una maggiore copertura nelle località più lontane dal fondovalle.
Il servizio è rivolto sia agli assistiti del Sistema sanitario valdostano sia ai turisti.
Chi può accedere
Residenti che necessitano di visite mediche o prescrizioni al di fuori dell’orario del medico di famiglia
Cittadini temporaneamente sprovvisti di medico di base
Turisti
Tariffe per i turisti
Visita ambulatoriale: 25 euro
Prescrizione: 10 euro
Nei giorni festivi o nelle giornate temporaneamente scoperte è attivo il servizio di Continuità assistenziale.
Calendario delle aperture
Casa della Comunità di Morgex
Viale del Convento 5
Giorni feriali – ore 16:00 / 20:00
9, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30
Sabato – ore 8:00 / 12:00
3, 17, 24
Casa della Comunità di Aosta
Via G. Rey 3
Dal lunedì al venerdì – ore 16:00 / 20:00
2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
Sabato – ore 8:00 / 12:00
3, 10, 17, 24, 31
Casa della Comunità di Châtillon
Via E. Chanoux 119 – accesso da via Pellissier 19
Dal lunedì al venerdì – ore 16:00 / 20:00
7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
Sabato – ore 8:00 / 12:00
3, 10, 17, 24, 31
Ambulatorio di Valtournenche
Loc. Crétaz 67
Giovedì 2 gennaio – ore 16:00 / 20:00
Casa della Comunità di Donnas
Via Roma 105
Dal lunedì al venerdì – ore 16:00 / 20:00
2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30
Sabato – ore 8:00 / 12:00
3, 10, 17, 24, 31
Ambulatorio di Brusson
Via La Pila 182
Giovedì 2 gennaio – ore 16:00 / 20:00
Attività garantite dai medici organizzati nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), con presenza settimanale nelle Case della Comunità.