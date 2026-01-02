Calendario delle aperture degli ambulatori ad accesso diretto

In occasione delle festività natalizie sono previste due giornate di apertura decentrata: il servizio delle Case della Comunità di Châtillon e Donnas si trasferisce rispettivamente a Valtournenche e Brusson, per garantire una maggiore copertura nelle località più lontane dal fondovalle.

Il servizio è rivolto sia agli assistiti del Sistema sanitario valdostano sia ai turisti.

Chi può accedere

Residenti che necessitano di visite mediche o prescrizioni al di fuori dell’orario del medico di famiglia

Cittadini temporaneamente sprovvisti di medico di base

Turisti

Tariffe per i turisti

Visita ambulatoriale: 25 euro

Prescrizione: 10 euro

Nei giorni festivi o nelle giornate temporaneamente scoperte è attivo il servizio di Continuità assistenziale.

Calendario delle aperture

Casa della Comunità di Morgex

Viale del Convento 5

Giorni feriali – ore 16:00 / 20:00

9, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30

Sabato – ore 8:00 / 12:00

3, 17, 24

Casa della Comunità di Aosta

Via G. Rey 3

Dal lunedì al venerdì – ore 16:00 / 20:00

2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

Sabato – ore 8:00 / 12:00

3, 10, 17, 24, 31

Casa della Comunità di Châtillon

Via E. Chanoux 119 – accesso da via Pellissier 19

Dal lunedì al venerdì – ore 16:00 / 20:00

7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

Sabato – ore 8:00 / 12:00

3, 10, 17, 24, 31

Ambulatorio di Valtournenche

Loc. Crétaz 67

Giovedì 2 gennaio – ore 16:00 / 20:00

Casa della Comunità di Donnas

Via Roma 105

Dal lunedì al venerdì – ore 16:00 / 20:00

2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30

Sabato – ore 8:00 / 12:00

3, 10, 17, 24, 31

Ambulatorio di Brusson

Via La Pila 182

Giovedì 2 gennaio – ore 16:00 / 20:00

Attività garantite dai medici organizzati nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), con presenza settimanale nelle Case della Comunità.