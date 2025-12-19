Esodo festività natalizie: da oggi a lunedì 22 dicembre previsti 3,5 milioni di veicoli in viaggio

Da oggi, venerdì 19 dicembre, fino a lunedì 22, è previsto un vero e proprio esodo sulle strade e autostrade italiane. Secondo le stime di Anas, saranno circa 3,5 milioni i veicoli in più rispetto ai flussi delle ultime settimane, per un totale di oltre 35 milioni di transiti in quattro giorni.

Oggi, venerdì, sono attesi oltre 10,5 milioni di passaggi, mentre sabato 20 dicembre i veicoli stimati saranno circa 8,5 milioni (+11%), domenica 21 dicembre 8 milioni (+5%) e lunedì 22 dicembre oltre 9 milioni (+6%). I maggiori incrementi si registreranno al Sud (+19%) e sulle Isole (+13%).

Il traffico più intenso interesserà il Grande Raccordo Anulare, con oltre un milione di transiti, e l’Autostrada A2 “del Mediterraneo” e la SS16 “Adriatica”, con picchi tra 600.000 e 700.000 veicoli. Sabato e lunedì i maggiori aumenti riguarderanno le autostrade e le statali del Sud, mentre al Nord saranno le località di montagna a registrare incrementi superiori al 20% sulla SS38 “dello Stelvio”.

Per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, Anas ha mobilitato 2.800 operatori tra personale di esercizio, tecnici e addetti delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale. “Come per l’esodo estivo – ha spiegato l’AD Claudio Andrea Gemme – il nostro obiettivo è assicurare un viaggio sereno e sicuro, intervenendo prontamente in caso di emergenze o condizioni meteo avverse”.

Durante le giornate di festa, domenica 21, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, è prevista la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti dalle 9:00 alle 22:00. Inoltre, i viaggiatori sono invitati a consultare il sito stradeanas.it per aggiornamenti sui cantieri inamovibili e sull’evoluzione del traffico in tempo reale, anche tramite l’applicazione gratuita “VAI”.

Anas ricorda infine le regole base di sicurezza: nessuna distrazione, alcol o droga alla guida. Come sempre, “Quando guidi, Guida e Basta!”.