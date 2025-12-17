Processo Geenna, annullate con rinvio le sentenze: nuovo giudizio in Appello

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le sentenze emesse nel processo “Geenna” con rito ordinario, disponendo la restituzione degli atti alla Corte d’Appello di Torino per un nuovo giudizio.

La decisione riguarda i quattro imputati: Antonio Raso, ristoratore di Aosta, condannato in appello-bis a otto anni di reclusione; Alessandro Giachino, ex dipendente della casa da gioco di Saint-Vincent, e Nicola Prettico, ex consigliere comunale di Aosta, entrambi condannati a sei anni e otto mesi; Monica Carcea, ex assessora comunale di Saint-Pierre, assolta in appello-bis dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

Nel corso dell’udienza dello scorso ottobre, la Procura generale di Torino aveva chiesto l’annullamento con rinvio dell’assoluzione di Monica Carcea. Per gli altri tre imputati, l’accusa aveva invece chiesto il rigetto dei ricorsi difensivi e la conferma delle condanne inflitte in appello per associazione di tipo mafioso.

Con la decisione della prima sezione penale della Corte di Cassazione, tutte le sentenze precedenti sono state annullate e il procedimento dovrà essere nuovamente esaminato dalla Corte d’Appello di Torino. Per il processo Geenna con rito ordinario si tratta del terzo giudizio di appello.