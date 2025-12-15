Un silenzio improvviso al Parini: è morto Gianluca Iob il chirurgo che in qurantena per covid ha lasciato l'isolamente per operare d'urgenza una donna

La notizia si è diffusa in silenzio, come spesso accade per quelle che fanno più male. Gianluca Iob, 55 anni, medico chirurgo in servizio all’Ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, è stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione. Le prime ipotesi parlano di un infarto o di un’emorragia cerebrale, ma al di là delle cause resta lo sgomento di una perdita improvvisa che ha colpito nel profondo il mondo della sanità valdostana.

Non era solo un medico, Gianluca Iob. Era una presenza costante, affidabile, di quelle che non cercano riflettori ma che diventano indispensabili proprio per questo. Dal 22 maggio 2010 era dirigente medico di primo livello nella Struttura complessa di Chirurgia vascolare dell’ospedale aostano, un reparto delicato, fatto di interventi complessi e decisioni che spesso pesano come macigni. Dal luglio 2019 ricopriva anche l’incarico di responsabile della Struttura semplice di Diagnostica vascolare, ruolo nel quale aveva saputo coniugare rigore scientifico e attenzione umana.

La sua formazione racconta un percorso di eccellenza: laurea in Medicina e Chirurgia all’IRCCS San Raffaele di Milano, specializzazione in Chirurgia vascolare all’Università di Siena. Ma ciò che più colpiva chi lavorava con lui non era il curriculum, bensì il modo in cui metteva le competenze al servizio degli altri. Era considerato un punto di riferimento clinico, ma anche una figura capace di ascolto, disponibile con i colleghi più giovani e attento ai pazienti, soprattutto nei momenti più difficili del percorso di cura.

In queste ore, all’interno dell’ospedale Parini, sono molti i reparti che si fermano idealmente un istante. Perché quando viene a mancare un medico così, non si perde solo un professionista, ma un pezzo di equilibrio quotidiano, una certezza silenziosa. La Direzione dell’Azienda USL, così come numerosi colleghi, hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, sottolineando il valore umano oltre che professionale di Iob.

La sanità valdostana, già messa alla prova da carichi di lavoro crescenti e da una cronica carenza di personale, perde oggi una figura che incarnava il senso più autentico della professione medica: competenza, responsabilità, dedizione. Resta il ricordo di un uomo che ha scelto di curare, ogni giorno, con serietà e discrezione.

E resta, soprattutto, quel vuoto difficile da spiegare che si apre quando chi era abituato a prendersi cura degli altri se ne va troppo presto.

La Regione Valle d’Aosta esprime profondo cordoglio per la scomparsa del medico chirurgo Gianluca Iob

In questo momento di grande tristezza, il Presidente della Regione Renzo Testolin e l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Carlo Marzi, anche a nome di tutto il Governo regionale, esprimono alla famiglia, all’Azienda USL, ai colleghi e a tutti coloro che lo hanno stimato il più sentito cordoglio.

“Con la scomparsa del dottor Gianluca Iob la nostra comunità perde non solo un medico di straordinaria professionalità, ma anche un punto di riferimento per la sanità valdostana, un uomo la cui testimonianza resterà nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. La sua dedizione, il suo impegno quotidiano e la sua profonda umanità hanno segnato e migliorato la vita di tante persone. Siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi cari e ai colleghi in questo momento di dolore.”

Il cordoglio dell'USL

Tutta l'AUSL si stringe con partecipazione al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi.