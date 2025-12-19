Biglietti digitali per Milano Cortina 2026: la corsa inizia sullo smartphone

A meno di due mesi dal via dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, è ufficialmente iniziata la corsa per accaparrarsi i biglietti. Dopo il rilascio di nuovi tagliandi per il pattinaggio di figura e per le finali di short track e pattinaggio di velocità, il ritmo delle vendite è aumentato: su circa 1,2 milioni di biglietti disponibili, quasi un milione è già stato acquistato.

La grande novità di questa edizione è che tutti i biglietti saranno digitali. Non sono previsti ticket cartacei e non sarà possibile stampare i tagliandi acquistati. Per accedere alle gare dal 6 al 22 febbraio prossimi, bisognerà utilizzare l’app ufficiale Tickets MilanoCortina2026, disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store. Il primo passo, quindi, è scaricare l’app e accedere con le stesse credenziali usate per l’acquisto dei biglietti, così da avere tutto pronto anche offline.

L’app permette non solo di visualizzare i biglietti, ma anche di gestire cambi nominativi, trasferire tagliandi a familiari, amici o terzi in caso di rivendita. Importante: il codice QR per accedere alle gare comparirà solo nelle 24 ore precedenti l’inizio della sessione acquistata, un accorgimento pensato per ridurre truffe e duplicazioni.

Proprio il rischio di frodi è tra le preoccupazioni principali degli organizzatori. Come evidenziato dal presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, i biglietti a basso costo rappresentano quasi il 50% dell’offerta, ma la popolarità dell’evento attira anche cybercriminali: biglietti falsi e siti truffa si diffondono con velocità, sfruttando la passione dei tifosi e l’uso di strumenti tecnologici avanzati, tra cui l’intelligenza artificiale.

Per proteggersi, i tecnici di Milano Cortina 2026 raccomandano di non fornire mai dati personali o bancari via email e di controllare attentamente mittente, testi e loghi dei messaggi ricevuti. Errori di ortografia o grafica approssimativa sono segnali chiari di potenziali truffe.

La sfida, dunque, è aperta: la corsa ai biglietti digitali è iniziata, e solo chi saprà muoversi con attenzione e tempestività potrà assicurarsi un posto alle Olimpiadi invernali più attese degli ultimi anni.