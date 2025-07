Incidente sul Monte Rosa: intervento complesso del Soccorso Alpino

Si è da poco conclusa un'operazione di soccorso ad alta quota condotta dal Soccorso Alpino Valdostano, chiamato a intervenire per il salvataggio di un alpinista italiano colpito da una scarica di sassi mentre affrontava la parete. L’uomo ha subito traumi a entrambe le gambe.

Le condizioni meteorologiche avverse, in particolare la fitta nebbia in quota, hanno reso impossibile il recupero via elicottero, malgrado diversi tentativi di avvicinamento. I soccorritori hanno quindi optato per un accesso via terra: una squadra mista valdostano-piemontese è stata calata in quota e ha raggiunto il ferito con manovre alpinistiche altamente tecniche.

Dopo averlo stabilizzato e imbarellato, l’alpinista è stato trasportato a valle e successivamente ricoverato in pronto soccorso. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e non destano preoccupazione.

Nello stesso arco di tempo, il Soccorso Alpino Valdostano ha gestito altri tre interventi, riorganizzando prontamente le squadre operative dopo l’impegno su Punta Giordani.