Fuori strada tra gli alberi, paura sulla Sr44

È accaduto tutto in pochi istanti, ma la scena che si è presentata ai soccorritori sembrava uscita da un film. Questa mattina, in un tratto impervio della SR 44 della Valle del Lys, un camion ha improvvisamente perso aderenza, uscendo di strada e precipitando lungo un pendio boschivo fino a schiantarsi contro gli alberi.

L’impatto è stato violento. L’abitacolo del mezzo si è accartocciato come carta stagnola e il conducente è rimasto bloccato tra le lamiere, ferito ma cosciente. Sono serviti la freddezza e l’abilità del Gruppo taglio dei Vigili del Fuoco per liberarlo: un intervento delicato, eseguito sotto la tensione del tempo che scorreva e delle condizioni precarie del veicolo.

Dopo l’estrazione, il ferito è stato affidato al personale del 118 e immediatamente caricato a bordo dell’elisoccorso della Protezione Civile, atterrato poco distante. È stato trasportato in ospedale per accertamenti. Al momento non si conoscono le sue condizioni dettagliate, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona sono ancora in corso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Aosta, i volontari del distaccamento locale, le Forze dell’Ordine e il personale sanitario.

La SR44, arteria che collega la media e alta Valle del Lys, è nota per i suoi tratti tortuosi e insidiosi, soprattutto nella stagione estiva, quando il contrasto tra ombra e luce può ingannare anche i conducenti più esperti.

Un incidente che lascia con il fiato sospeso ma che, grazie alla prontezza dei soccorritori, non si è trasformato in tragedia.