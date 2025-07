Valtournenche investe nei giovani: torna il Buono Sport da 150 euro per bambini e ragazzi

Il Comune di Valtournenche riattiva il Buono Sport, un’iniziativa pensata per sostenere la pratica sportiva tra i più giovani e favorire uno stile di vita sano e attivo. Il progetto prevede un contributo economico di 150 euro per ogni bambino o ragazzo residente che frequenti nell’anno scolastico 2024/25 la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado nel territorio comunale.

Il contributo potrà essere utilizzato per coprire le spese legate all’iscrizione o alla partecipazione ad attività sportive nel corso del 2025. Le domande andranno presentate entro il 31 gennaio 2026, all’Ufficio Protocollo del Comune oppure via posta ordinaria o PEC. È necessario allegare alla richiesta la ricevuta fiscale della spesa sostenuta, insieme a un documento di identità del genitore richiedente.

«Riproponiamo questa misura, che in passato ha avuto un ottimo riscontro – ha dichiarato Chantal Vuillermoz, assessore allo Sport, Turismo e Montagna – per sostenere l’accesso dei giovani allo sport, elemento fondamentale per la crescita e il benessere fisico e sociale».

Sulla stessa linea la sindaco Elisa Cicco, che ha evidenziato la valenza anche strategica dell’iniziativa: «La nostra attenzione per i giovani si traduce in politiche concrete. Favorire il loro benessere e il loro coinvolgimento nel territorio è una delle chiavi per rafforzare il legame con la nostra comunità di montagna».

Tutti i dettagli utili – dall’avviso al fac simile della domanda – sono disponibili sul sito del Comune (www.comune.valtournenche.ao.it) oppure presso l’Ufficio Segreteria. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare anche la Biblioteca comunale.