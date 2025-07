Dentro il cuore della montagna che si muove: i ghiacciai rocciosi e il clima che cambia

Rock glacier Gran Sometta, sopra Cervinia, in Valtournenche, monitorato per un anno dai ricercatori con lo scopo di osservare da vicino cosa succede dentro questa tipologia di versanti interessati dal permafrost (ph. Arpa VdA)

Nel cuore delle Alpi, sopra Cervinia, un ghiacciaio roccioso parla. Non con le parole, ma con vibrazioni impercettibili che raccontano il lento, costante cambiamento del clima. È il rock glacier Gran Sometta, un corpo misto di ghiaccio e pietra che vive e si muove, come un organismo alpino in equilibrio instabile. Per un anno intero è stato ascoltato, sorvegliato da sensori sismici installati da un gruppo di ricercatori, in collaborazione con ARPA Valle d’Aosta, per captare ciò che nessuno vede: il mutamento silenzioso ma inesorabile degli ambienti periglaciali.

Questa ricerca pionieristica, pubblicata sulla rivista Permafrost and Periglacial Processes, rivela come il “rumore sismico” naturale del terreno possa diventare uno strumento prezioso per capire l’impatto delle temperature crescenti, delle piogge e dello scioglimento del permafrost. Le frequenze rilevate raccontano di strati interni che si dilatano e si contraggono, di rocce che si fratturano, di ghiaccio che si scioglie dall’interno, alterando la stabilità dei versanti. Non è fantascienza: è la montagna che si trasforma, centimetro dopo centimetro, sotto i nostri occhi distratti.

Questo studio va oltre l’interesse accademico: è una chiamata urgente alla responsabilità. Il permafrost, che tiene insieme le nostre montagne, si sta sciogliendo. I ghiacciai rocciosi, una volta considerati fossili, sono oggi sensori viventi dei nostri errori climatici. L’ARPA VdA, con questo progetto, mostra quanto sia prezioso un monitoraggio ambientale continuo e come la scienza possa – e debba – diventare voce autorevole in un dibattito pubblico ancora troppo timido.

Non è solo una questione di ghiaccio. È una questione di abitabilità futura, di sicurezza dei territori, di rispetto per l’ecosistema alpino. L’alta montagna non è uno sfondo per selfie o una cornice per spot pubblicitari: è un laboratorio fragile, un patrimonio da salvaguardare, un indicatore inascoltato di crisi.

Nel rumore sordo della montagna che cambia c’è già il prossimo allarme. La politica, la società e l’economia hanno il dovere di ascoltarlo.