Quattro giovani Marescialli rafforzano le Stazioni dei Carabinieri: presidio e prossimità al servizio della comunità

Nella mattinata di oggi, il Colonnello Livio Propato, Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta, ha ufficialmente dato il benvenuto a quattro giovani Marescialli, appena assegnati alle Stazioni di Aosta, Morgex, Saint-Vincent e Verrès.

Poco più che ventenni, i nuovi Ispettori dell’Arma hanno brillantemente superato il 12° corso triennale per Allievi Marescialli, ottenendo la laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza” e acquisendo le competenze necessarie per affrontare con professionalità ed efficacia le complesse sfide del territorio.

Con il loro ingresso, l’organico delle Stazioni valdostane viene potenziato in modo significativo, contribuendo a rafforzare il presidio quotidiano dell’Arma sul territorio. La presenza dei Marescialli non solo migliorerà l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, ma garantirà anche un maggior livello di ascolto e prossimità nei confronti della popolazione.

Le Stazioni dei Carabinieri rappresentano da sempre il primo punto di riferimento per i cittadini: luoghi di fiducia, legalità e sicurezza, anche nei comuni più piccoli. L’arrivo di queste giovani figure, preparate e motivate, conferma la volontà dell’Istituzione di investire concretamente sulla capillarità del servizio, valorizzando il legame tra l’Arma e le comunità locali.

Un segnale forte, dunque, non solo sul fronte della sicurezza, ma anche sul piano simbolico: l’Arma c’è, cresce e guarda al futuro con occhi giovani e spirito di servizio.