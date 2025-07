Posta in vacanza? Con “Seguimi” ti raggiunge ovunque

Anche la posta va in ferie, ma stavolta ti segue ovunque, dalla casa al mare al rifugio in montagna. Poste Italiane rilancia anche per l’estate 2025 il servizio “Seguimi”, disponibile in tutti i 71 uffici postali della Valle d’Aosta e sul sito ufficiale.

La soluzione consente di inoltrare la corrispondenza a un indirizzo temporaneo, sia in Italia che all’estero. Raccomandate, assicurate, lettere: si può scegliere se ricevere tutto oppure solo la posta a firma. E se la vacanza è in famiglia, l’attivazione può includere anche i conviventi, rendendo il servizio ancora più comodo.

La durata del reindirizzamento è a scelta dell’utente e l’indirizzo di destinazione può essere un’abitazione oppure una casella postale.

Per attivare “Seguimi” basta recarsi in un ufficio postale valdostano oppure registrarsi sul sito poste.it e disporre di un’identità digitale SPID o di un documento d’identità da caricare. In caso di attivazione per i conviventi, è necessario compilare anche la delega familiare online.

Il pagamento avviene con carta di credito, PostePay o conto BancoPosta. Tutti i dettagli sul servizio si trovano su poste.it o nella sezione business dell’azienda.

In un mondo che non si ferma mai, anche la posta impara a mettersi in viaggio.