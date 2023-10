AGGIORNAMENTO SULLO STATO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI PISTE CICLABILI “VÉLO C’È”

Attualmente sono attivi diversi cantieri: corso Ivrea (zona cavalcavia), via Piccolo San Bernardo in prossimità della rotatoria di corso Battaglione Aosta/viale Conte Crotti/via Monte Grivola/via Chambéry e Salita della Consolata/via Roma (pressoché ultimato) cui si sono aggiunti, negli ultimi giorni, via Festaz e via Carducci, lungo la cinta muraria romana, in prosecuzione da via Bramafam. Per quest’ultimo tratto, nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 ottobre si procederà all’abbattimento di tre pioppi necessario per consentire lo sviluppo del tracciato invadendo quanto meno possibile l’area verde antistante la cinta muraria romana.

Le piante che verranno tagliate sono state recentemente oggetto di indagine da parte degli uffici regionali preposti che hanno verificato l’assenza di nidificazioni. Peraltro, come previsto dal progetto, in via Carducci verrà messo a dimora un filare di 14 nuovi alberi. Durante le due giornate dell’intervento la circolazione in via Carducci sarà regolata attraverso l’utilizzo di movieri che provvederanno a chiudere temporaneamente una corsia per il tempo necessario alla rimozione delle ramaglie.

Se da un lato è lodevole promuovere la mobilità sostenibile attraverso la creazione di nuove piste ciclabili, dall'altro è importante considerare l'impatto ambientale di tali progetti. L'abbattimento di alberi, anche se effettuato dopo l'approvazione degli uffici regionali preposti, rimane una decisione controversa. La sostituzione con 14 nuovi alberi è certamente un passo positivo, ma non può completamente compensare la perdita degli alberi abbattuti. È fondamentale bilanciare il progresso delle infrastrutture ciclabili con la protezione dell'ambiente e la conservazione delle aree verdi, in modo da garantire una città più sostenibile per tutti i suoi abitanti.

Il 16 ottobre, infine, prenderanno il via i lavori per la realizzazione dell’attraversamento della rete ciclabile in avenue du Conseil des Commis lato Sud, all’incrocio con piazza Manzetti, che comporteranno significative modifiche alla viabilità, anche per quanto riguarda gli itinerari degli autobus di linea, per circa una settimana. Nei prossimi giorni tali modifiche verranno dettagliate all’interno di un’ordinanza di cui si darà conto non appena disponibile.

Lascia basiti il fatto che numerosi trattiti della pista ciclabile recentemente inaugurata siano invasi a erbacce e gramigna che, oltre a deturpare l'ambiente rappresentano un pericolo per i ciclisti.