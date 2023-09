Aosta: La scuola Ettore Ramires 'alimentata' con nil fotovoltaico

L’installazione di un parco fotovoltaico sul tetto dell’edificio scolastico, finalizzata allariqualificazione energetica delle due strutture, è stata co-finanziata dal PNRR Missione 2,Componente 4, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio el’efficienza energetica dei comuni”.

Tra le esigenze dell’Amministrazione comunale vi è quella di dotare i due immobili diimpianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di dimensioni tali da potercoprire quanto più possibile i fabbisogni elettrici degli immobili, migliorandone l’impattoambientale e riducendone i costi gestionali, anche alla luce dei finanziamenti messi adisposizione dal PNRR.

Per abbattere i consumi elettrici sulla copertura del corpo di ampliamento sul lato Norddella scuola, edificato nel 2014, verrà realizzato un impianto diviso in due sotto-impiantiindipendenti, uno a servizio della scuola e l’altro della palestra, ciascuno dei quali con unapotenza di 15,48 kWp, costituiti da 72 pannelli in silicio monocristallino da 430 kWp,inclinati a 35°.

La produzione annua di ciascuno dei due impianti sarà di 19008 kWh, con una percentualedi copertura del fabbisogno energetico pari, rispettivamente, al 48.9% per la Scuola Ramires eal 93.8% per la Palestra Binel.

Commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto: «Con questo interventoandremo a efficientare il patrimonio edilizio del Comune. Un impianto fotovoltaico sullacopertura piana della scuola Ramires, a servizio della scuola, della mensa e della palestrapermetterà, infatti, di ridurre i consumi e di incrementare la produzione di energia elettricada fonti rinnovabili, in vista della costituzione di una comunità energetica. Grazie ai fondi PNRR realizzeremo, così, sia un risparmio per le casse comunali sia minori emissioni di gasserra in atmosfera».