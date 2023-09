Siamo infestati da telefonate spam

Le telefonate spam sono un problema crescente in Italia, con ogni italiano che riceve in media 1,8 chiamate fastidiose al giorno, per un totale di 657 all'anno. Nonostante l'introduzione del registro delle opposizioni anche per i numeri di cellulare, le truffe telefoniche non accennano a diminuire.

Un recente sondaggio condotto da Nord Vpn, un'azienda specializzata in sicurezza informatica, ha rivelato che il 30% degli italiani intervistati conosce almeno una persona che è stata vittima di truffe telefoniche. Questo problema è exacerbato dalla diffusione dei numeri di telefono al di fuori dei canali legali. Gli esperti stimano che più di un miliardo di numeri di cellulare siano disponibili sul dark web, rendendoli accessibili a hacker e organizzazioni criminali, che li utilizzano per perpetrare truffe telematiche.

Secondo Adrianus Warmehoven, consulente di sicurezza informatica di Nord Vpn, i truffatori acquisiscono informazioni sensibili sulle loro vittime da fonti come il black market del dark web, dove possono acquistare dati rubati provenienti da violazioni di database aziendali o istituzionali. Warmehoven ha citato esempi come l'attacco hacker a Clubhouse due anni fa e il furto dei numeri di telefono di 533 milioni di utenti di Facebook nel 2021, che sono stati successivamente venduti sul dark web per scopi fraudolenti.

Una delle conseguenze delle telefonate spam è l'aumento della probabilità che le vittime vengano contattate tramite altri mezzi, come l'email o gli SMS, in attacchi di phishing o smishing. Pertanto, è fondamentale che le persone siano consapevoli di queste minacce e, nel caso in cui ricevano una chiamata sospetta, è consigliabile interromperla immediatamente. Warmehoven sottolinea che continuare a parlare con un truffatore è inutile, poiché il loro obiettivo finale è sempre quello di rubare informazioni sensibili.

Invece di occuparsi dei cellulari a dispozione dei minorenni e di ergastolo per i 14/enni che delinquono il bob Meloni-Salvini si occupti di questi delinquenti che truffano gli anziani.

REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI

Dal 27 luglio del 2022 è nato il Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO), un servizio pubblico gratuito disponibile a tutti i cittadini che desiderano per l’appunto opporsi allo sfruttamento del proprio numero di telefono per fini di pubblicità e di marketing.

Il servizio funziona in questo modo: il cittadino compila un form online sul sito Registro pubblico delle opposizioni oppure può chiamare da telefono fisso il numero verde 800 957 766 e da cellulare lo 06 42 98 64 11. Un’ultima opzione è quella di richiedere l’iscrizione via mail.

Registrando il numero di telefono al registro, tutte le sottoscrizioni ai fini di marketing precedenti saranno annullate, a meno che non riguardino veri e propri contratti stipulati con una compagnia telefonica o di fornitura di utenze.

Da questo momento, gli operatori dei call center che chiameranno dovranno per legge non solo identificarsi, qualificarsi e definire lo scopo della telefonata, come accadeva già. Ma dovranno anche confermare che il vostro numero è stato selezionato da elenchi reperiti legittimamente e che il numero soggetto alla chiamata non risulta iscritto all’elenco del registro pubblico delle opposizioni.

Tuttavia, anche in questi casi, i furbetti o le compagnie che decidono di continuare ad operare illecitamente saranno ancora in circolazione. Inoltre, dato che le aziende dovrebbero pagare per ottenere mensilmente l’elenco di numeri da poter chiamare, non tutti saranno avvezzi a questo passaggio.

Per questo motivo, il cittadino è tutelato ancor più con la possibilità di riempire un modulo sul sito ufficiale del registro pubblico delle opposizioni e segnalare l’abuso, indicando i numeri da cui provengono le chiamate indesiderate. Il form in seguito sarà da inviare via mail ad uno degli indirizzi di posta elettronica seguenti:

protocollo@gpdp.it

protocollo@pec.gpdp.it

Le opposizioni comprendono non solo chiamate di telemarketing normale, ma anche i metodi automatizzati, quindi chiamate registrate, ma anche messaggi invasivi.