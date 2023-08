Si è concluso positivamente un intervento del Soccorso Alpino Valdostano per il recupero di alpinisti di nazionalità belga bloccati dalla nebbia a quota 4200 mt, sul Monte Rosa. L'elicottero è riuscito a lasciare i tecnici della Stazione di Gressoney a quota 3950 mt. Da lì la progressione via terra fino a raggiungere i due alpinisti, illesi, per accompagnarli in discesa fino ad una quota utile per l'imbarco in elicottero.