Un ferragosto di gran lavoro per il pronto soccoroso Parini

“La nostra struttura sanitaria è stata in grado di rispondere efficacemente al consueto aumento di accessi durante il periodo di Ferragosto, grazie all'impegno del personale e alla loro dedizione nel fornire cure di alta qualità a tutti i pazienti”, spiega l'Usl

Nel periodo di Ferragosto, tra il 12 e il 15 agosto, il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Parini” di Aosta ha registrato un notevole (e previsto) afflusso di pazienti, per un totale di 681 accessi. Nel 2022 sono stati 649. In questi giorni il personale medico e infermieristico ha lavorato instancabilmente per garantire l'assistenza necessaria a chiunque ne avesse bisogno.

"La nostra struttura sanitaria è stata in grado di rispondere efficacemente all'aumento di accessi durante il periodo di Ferragosto, grazie all'impegno del nostro personale e alla loro dedizione nel fornire cure di alta qualità a tutti i pazienti, e grazie anche ad alcune innovazioni organizzative, come l’Admission room, la speciale area di ricovero, creata questa primavera per la degenza temporanea multidisciplinare dove i pazienti, terminato il percorso in Pronto Soccorso, hanno un posto letto e iniziano il percorso terapeutico in attesa di essere spostati nel reparto di degenza ordinaria di competenza" dice Guido Giardini, Direttore Sanitario USL.

Nel dettaglio delle giornate, il 12 agosto gli accessi sono stati 176, il 13 agosto 162, il 14 agosto 186 e a Ferragosto 157.

“Ci aspettavamo numeri alti come capita sempre all’apice della stagione estiva e ci siamo preparati per l’afflusso di residenti e turisti – dice Stefano Podio, Direttore della Medicina e Chirurgia d'accettazione e Urgenza e Emergenza territoriale -. La gestione è stata facilitata dall’apertura di tutti i 18 posti letto dell’Admission room che è riuscita a contenere il boarding”.

Tra gli accessi di questi 4 giorni, 168 sono stati effettuati tramite ambulanza e 32 tramite elicottero. Quest’ultimo mezzo gioca un ruolo cruciale nel contesto di alta montagna assicurando un arrivo tempestivo e sicuro dalle altitudini delle varie vallate al Pronto Soccorso.

Rispetto alla gravità dei casi, l'analisi dei dati ha rivelato la seguente distribuzione dei pazienti per codice di priorità:

204 pazienti con codice bianco (Non critico)

384 pazienti con codice verde (Poco critico)

69 pazienti con codice giallo (Mediamente critico)

15 pazienti con codice rosso (Molto critico)

9 pazienti il cui codice di priorità non è stato definito

Facendo un focus sul giorno di Ferragosto, sui 157 accessi (nel 2022 erano 156) gestiti nelle 24 ore, 2 erano codici rossi, 13 gialli, 92 verdi e 47 bianchi. Tra le casistiche più numerose, in questi giorni “accanto agli anziani fragili e pluripatologici - dice Podio - ci sono stati molti traumi da caduta in bicicletta e in generale molta traumatologia sportiva”.