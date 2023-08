GIOCAOSTA SI CHIUDE CON OLTRE 35.000 PRESENZE, +20% SUL 2022

Quattro giorni, 50 ore di apertura, oltre 7.700 prestiti della ludoteca, più di 4.000 iscritti alle attività e centinaia di appuntamenti in decine di luoghi in tutta la città: sono oltre 35.000 le presenze attive registrate nella XV edizione di giocAosta, che si è chiusa questa sera in piazza Chanoux ad Aosta. Superati tutti i record delle edizioni precedenti, per una festa che si è affermata come il principale appuntamento dell’estate ludica italiana: è questo che si deduce dall’altissima attenzione registrata sui canali di comunicazione specialistici e sulle reti sociali degli appassionati, ma soprattutto dai sorrisi delle giocatrici e dei giocatori che hanno raggiunto Aosta da ogni parte d’Italia per partecipare all’evento. La manifestazione dedicata ai “giochi dei grandi” ha confermato il suo ruolo centrale nell’estate valdostana: il tutto in un clima di festa che ha coinvolto tutta la città, partendo dal centro storico e irradiandosi tra le vie e le piazze, i monumenti e gli spazi della vita quotidiana.

“Quello di cui siamo orgogliosi – spiega a nome dei volontari il coordinatore dell’evento, Davide Jaccod – è che nonostante i numeri ancora in crescita giocAosta riesca a conservare il proprio spirito: quello di un luogo di festa e di incontro, che usa il gioco per creare relazioni. Sempre più ci accorgiamo che intorno a giocAosta si sta creando una comunità, che si incontra anno dopo anno e che accompagna l’evoluzione del nostro progetto. Mai come quest’anno abbiamo ricevuto richieste di conferma per le date dell’evento nel 2024: tutto grazie a un passaparola che ha una portata sempre più ampia a livello italiano”.

Le prime analisi dei questionari parlano di un pubblico affezionato (oltre il 50% dei partecipanti è almeno alla terza edizione, contro il 30% dei “nuovi”) che per oltre il 70% partecipa a più giornate dell’evento. Il 94% di chi ha risposto all’analisi dichiara di essere ad Aosta specificamente per l’evento, che riesce a coinvolgere fasce d’età diversissime pur vedendo diminuire il numero dei “piccoli” e aumentare quello delle famiglie e della fascia 15-35 anni.

Cresce il numero degli appassionati (il 60% si dichiara esperto di giochi), come crescono i numeri di chi partecipa all’evento con gruppi di amici e con associazioni ludiche. Adesso l’appuntamento è per sabato 2 settembre 2023, quando nella “Scatola” di Aosta Iacta Est (ad Aosta, in place Soldats de la neige) ripartiranno le Serate ludiche aostane: dalle 21 in poi, tutta la ludoteca di giocAosta è in prestito gratuito per continuare a giocare per tutto l’anno.

Sempre con ingresso libero: perché invecchia solo chi smette di giocare.