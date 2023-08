A “Naïs au Pays des Loups” di Rémy Masséglia il GPFF Online Award

Si è conclusa ieri la 26ª edizione del Gran Paradiso Film Festival ha regalato un trionfo di numeri impressionanti e passioni condivise. Questo festival unico, che unisce il cinema e la natura in una sinfonia di emozioni, ha visto oltre 10.000 spettatori partecipare sia fisicamente che online. Questa affluenza ha superato ogni aspettativa, con più di 700 giurati online che hanno contribuito con i loro voti al processo di premiazione.

In un periodo di 22 giornate, il festival ha offerto 330 ore di streaming, durante le quali sono state proiettate ben 58 opere cinematografiche, di cui 164 erano in gara per il Concorso Internazionale e il CortoNatura.

Questa eclettica selezione ha spaziato da cortometraggi ad affascinanti lungometraggi, abbracciando una varietà di stili e temi. I film iscritti provenivano da 14 paesi diversi in tutto il mondo, oltre all'Italia, dimostrando la portata globale e l'importanza crescente di questo evento cinematografico.

L'apice di questo festival è stato raggiunto oggi, con la proclamazione dei vincitori della sezione GPFF Online, ospitata nel suggestivo scenario del Castello di Aymavilles, generosamente messo a disposizione dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d'Aosta.

Il lungometraggio trionfatore è stato "Naïs au Pays des Loups" di Rémy Masséglia, un'opera coinvolgente che ha già catturato numerosi premi internazionali e il prestigioso 26° Stambecco d'Oro Junior. Questo film, presentato per la prima volta in Italia al Gran Paradiso Film Festival, racconta il viaggio emozionante di un padre e sua figlia alla ricerca dei lupi nei boschi del Parco del Mercantour.

Il legame tra la natura selvaggia e l'umanità è stato dipinto con una delicatezza che ha affascinato il pubblico presente nonostante la pioggia battente, creando un'esperienza coinvolgente.

Inoltre, il cortometraggio "Persévérance" di Dominique Mertens è stato premiato dalla giuria online come il preferito tra i cortometraggi in concorso.

Quest'opera, già vincitrice del premio Cortonatura assegnato dalla Giuria del pubblico e di una menzione speciale dalla Giuria tecnica, ha dimostrato il talento e l'impegno dietro l'arte cinematografica.

Questa edizione ha consolidato ulteriormente il Gran Paradiso Film Festival come un evento cinematografico di risonanza internazionale. L'impatto e l'entusiasmo suscitati da questa edizione dimostrano la sua crescita e il suo prestigio nel panorama cinematografico mondiale.

Le parole del regista Rémy Masséglia riflettono la gratitudine per l'opportunità di condividere la sua opera con un pubblico appassionato e il riconoscimento della Valle d'Aosta come custode del Bouquetin des Alpes.

La direttrice artistica, Luisa Vuillermoz, ha sottolineato come la varietà sia il punto forte di questo festival, offrendo uno spazio di incontro e riflessione per una vasta gamma di sguardi creativi. Questa edizione ha abbracciato il tema dell' "arte dell'equilibrio", che è stato affrontato da registi, musicisti e ospiti attraverso le opere presentate.

Mentre si conclude questa edizione memorabile, i riflettori si spostano sul futuro, con il backstage dell'evento, comprensivo di registi, attori e il pubblico, che sarà reso disponibile online sul sito ufficiale del Gran Paradiso Film Festival e sul loro canale YouTube.

Il Gran Paradiso Film Festival è il risultato del lavoro della Fondation Grand Paradis, sostenuto da numerosi partner e patrocinatori, che contribuiscono alla realizzazione di questo straordinario evento che unisce cinema, natura e creatività. La cerimonia di premiazione, tenutasi al Castello di Aymavilles, ha visto la presenza di importanti figure istituzionali e artistiche, celebrazione di un altro capitolo di successo di questo festival.