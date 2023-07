NUOVO PERSONALE INFERMIERISTICO IMPIEGATO PRESSO PRONTO SOCCORSO ORTOPEDICO, STROKE UNIT E ADMISSION ROOM

Rispetto a ciò che è stato oggetto di Question time durante l’ultima sessione di Consiglio regionale, ribadisco che la ditta che ha vinto l’appalto per il terzo lotto per la gestione dei Servizi infermieristici nel nostro Pronto soccorso ortopedico di bassa e media intensità, Stroke Unit e Admission room possiede i titoli e le caratteristiche necessarie a questo fondamentale e delicato lavoro.

A questo proposito desidero tranquillizzare tutti ricordando che a noi per primi sta a cuore la sicurezza dei pazienti e il buon funzionamento dei servizi sanitari. Sembra altresì necessario ricordare inoltre che è in capo a noi la responsabilità legale di ciò che succede in Ospedale.

Ci preme anche sottolineare un aspetto fondamentale: dei 4 servizi presenti nel lotto assegnato alla ditta in questione, 3 erano già attivi con un’altra ditta. La nuova ditta assorbe buona parte del personale che già opera da noi da tempo, quindi conosciuto e valutato. In pratica: per i ¾ della gara si tratta di un cambio di datore di lavoro.

Riguardo al nuovo personale che prenderà servizio, il RUP (Responsabile unico di procedimento) e il DEC (Direttore dell’esecuzione dei contratti) faranno tutte le verifiche necessarie per valutarne le competenze e autorizzarne l’esercizio. Per i lavoratori che risultano non adeguati al lavoro richiesto è prevista la sostituzione.