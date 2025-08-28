Ritorna il Frontline Training Camp di Arvier

Dal 7 al 14 settembre ritorna ad Arvier, il Frontline Training Camp ideato dall'associazione Six Degrees e organizzato con il sostegno del Consiglio regionale e il patrocinio del Comune di Arvier.

Giunto alla sua decima edizione l'evento, che propone un percorso immersivo Hefat (Hostile environment first aid training), rappresenta un punto di riferimento internazionale per la formazione di giornalisti e operatori umanitari che operano in scenari di conflitto ed emergenza. Nato dall’esperienza ventennale maturata sul campo da reporter di guerra e professionisti dell’emergenza con l'obiettivo di trasmettere conoscenze essenziali a chi decide di raccontare e di operare in contesti estremi, il corso ha già formato oltre 150 operatori, molti dei quali impegnati in missioni e contesti internazionali.

Obiettivo del Training Camp è fornire strumenti concreti per affrontare situazioni ad alto rischio: dalla sicurezza personale alla gestione dello stress, dal primo soccorso in area ostile alle tecniche di sopravvivenza e di riconoscimento delle minacce moderne, come l’impiego dei droni Fpv (First person view) o i rischi Nbc (Nucleare, biologico, chimico).

Nel corso della settimana di attività, i partecipanti affronteranno moduli teorici e scenari immersivi, simulando le condizioni operative reali di chi lavora nelle zone di guerra. Una particolare attenzione sarà dedicata alla protezione dei civili e al rispetto del diritto internazionale umanitario, con la collaborazione di esperti internazionali.

L’associazione Six Degrees, nata nel 2014, riunisce giornalisti, fotografi, videomaker ed esperti in vari settori - dalla medicina alla sicurezza - che hanno lo scopo di raccontare le guerre, soprattutto quelle dimenticate, i conflitti etnici, religiosi e razziali, le situazioni di instabilità politica e sociale e le problematiche connesse a migrazioni, povertà, emarginazione e discriminazione in ogni parte del mondo.

www.fromthefrontline.net