Giovedì 28 agosto 2025, alle ore 18, la sala conferenze dell’HB Hotel di via Malherbes ad Aosta ospiterà un importante incontro pubblico dal titolo “Politica estera: quali opportunità per la Valle d’Aosta?”. L’evento, promosso da Forza Italia Valle d’Aosta, offrirà un’occasione di approfondimento e dibattito sulle prospettive internazionali della Regione.

A moderare la serata sarà Gian Paolo Meneghini, dirigente del Parlamento Europeo, mentre tra gli interventi principali si segnala la partecipazione di Emily Rini, consigliere del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e la Sottosegretaria di Stato per gli Esteri e la Cooperazione internazionale, Maria Tripodi, con delega alle questioni relative alla ricerca e all’innovazione e alle attività internazionali delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti locali.

L’incontro rappresenta un’occasione unica per comprendere come la Valle d’Aosta possa valorizzare la propria posizione in ambito internazionale, individuando opportunità concrete per lo sviluppo economico, la cooperazione scientifica e culturale e la partecipazione attiva ai progetti europei e globali.

Partecipanti e cittadini avranno modo di confrontarsi direttamente con gli esperti e approfondire temi strategici, sottolineando l’importanza di una politica estera consapevole e proattiva per le realtà locali.