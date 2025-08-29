Ordine di lista deciso: la campagna elettorale entra nel vivo

Il dado è tratto: con il sorteggio ufficiale dell’ufficio elettorale regionale, le prossime elezioni del 28 settembre hanno acquisito una cornice definitiva. Le liste e i loro programmi compariranno sulla scheda in quest’ordine: 1) Alleanza Verdi Sinistra - Rete Civica; 2) Union Valdôtaine; 3) Federalisti Progressisti - Partito Democratico; 4) Autonomisti di Centro; 5) Coalizione di centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia-La Renaissance Valdôtaine, Lega Vallée d’Aoste); 6) Valle d’Aosta Aperta; 7) Valle d’Aosta Futura.

L’estrazione, curata dai giudici Luca Fadda, Giulia De Luca e Davide Paladino con il supporto del direttore amministrativo Giovanni Sisto, si è svolta nell’aula al terzo piano del palazzo di giustizia di Aosta, alla presenza dei delegati di lista. Un rito formale ma non banale, perché l’ordine di apparizione può influire sull’occhio dell’elettore: aprire la scheda o chiuderla, essere al centro o tra i simboli più noti, ha sempre un piccolo peso psicologico.

Con questo passaggio tecnico si chiude la fase burocratica e si apre quella politica vera. Ora ogni movimento dovrà confrontarsi non solo con le proprie promesse, ma con una campagna che si preannuncia breve e intensa. I grandi blocchi sono delineati: l’UV che cerca di difendere la sua storica centralità, i progressisti che tentano l’equilibrio tra identità valdostana e agenda nazionale, il centrodestra che si presenta unito, gli autonomisti “di mezzo” che cercano spazio, e due nuove proposte – VdA Aperta e VdA Futura – che puntano a intercettare il malcontento o la voglia di cambiamento.

La partita si giocherà soprattutto sul terreno della credibilità. Dopo anni di legislature corte e maggioranze fragili, la domanda dei valdostani non è più solo chi governerà, ma se finalmente ci sarà un governo stabile e duraturo. L’ordine sulla scheda è deciso; resta da capire chi saprà conquistare l’ordine delle preferenze.