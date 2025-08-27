Diventa scrutatore volontario alle prossime elezioni: candidature aperte fino al 5 settembre

Il 28 settembre 2025 i cittadini di Courmayeur saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale e per eleggere sindaco, vicesindaco e consiglio comunale. Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto, il Comune apre la possibilità di candidarsi come scrutatore volontario di seggio elettorale.

Entro il 5 settembre 2025 è possibile presentare domanda per essere inseriti in un elenco aggiuntivo di persone idonee a svolgere questo ruolo. L’incarico prevede la presenza già da sabato 27 settembre per l’insediamento dei seggi, l’intera giornata elettorale di domenica 28 settembre (dalle ore 7 alle ore 23) e le operazioni di scrutinio nei giorni successivi: lunedì 29 settembre per le schede regionali e martedì 30 settembre per quelle comunali. In caso di ballottaggio, l’impegno sarà richiesto anche l’11 e 12 ottobre.

Per candidarsi occorre essere elettori del Comune di Courmayeur e avere assolto l’obbligo scolastico. Sono esclusi, per legge, i dipendenti di determinati ministeri, i membri delle Forze Armate in servizio, i medici condotti, i segretari comunali, i candidati alle elezioni e coloro che abbiano superato i 75 anni di età.

La domanda può essere presentata all’Ufficio Elettorale del Comune o inviata via mail all’indirizzo anagrafe@comune.courmayeur.ao.it, allegando copia di un documento di identità e specificando i propri dati anagrafici, residenza, professione, titolo di studio, recapito telefonico ed e-mail.

Scegliere di fare lo scrutatore significa contribuire in prima persona alla vita democratica della comunità: un’occasione concreta per vivere dall’interno le elezioni e rafforzare il senso civico.