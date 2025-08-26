In vista delle elezioni nella Petite Patrie, tra gaffe, esclusioni e voltagabbana

La fotografia che emerge dalle ultime ore di verifiche elettorali è impietosa. La Valle d’Aosta si avvicina al voto regionale e comunale del 28 settembre con un quadro che più che serietà istituzionale sembra una commedia degli errori.

Ad Oyace, l’unica lista in campo rischia di saltare per una svista clamorosa: il contrassegno non apposto fisicamente su due moduli. Un errore da principianti che potrebbe portare al commissariamento del Comune. Stefania Clos, sindaca uscente, già annuncia ricorso al Tar, ma intanto dieci candidati vedono svanire la possibilità di governare per una mancanza formale che non ammette giustificazioni.

Stesso copione a Gignod e Valgrisenche, dove altre liste uniche sono state cestinate per irregolarità insanabili. A Cogne, addirittura, la contestazione riguarda l’accettazione di una candidatura. La lezione è sempre la stessa: la scarsa cura nel rispettare le regole formali si trasforma in schiaffo alla democrazia locale.

A livello regionale, la sorpresa è l’esclusione di Piersandro Cout, imprenditore agricolo candidato della Lega, bocciato per effetto della legge Severino. Risultato: la lista del Carroccio si ferma a 34 candidati su 35. La segretaria regionale Marialice Boldi si difende scaricando la responsabilità: «Tutti i nostri candidati ci avevano dichiarato di avere i requisiti, noi cosa possiamo fare?».

Ma la verità è che un partito che si candida a governare la Regione non può permettersi di non controllare preventivamente i casellari giudiziari dei propri candidati. L’alibi dell’impossibilità non regge: è questione di serietà e trasparenza.

Lo spettacolo peggiore arriva però dal campo dei candidati “in cerca d’autore”. Gli ultimi giorni di composizione delle liste hanno registrato un vero e proprio esodo da Azione e Italia Viva verso Forza Italia. Figure di primo piano come Gabriella Polliani e Marco Curighetti, un tempo fedelissimi di Calenda, oggi sfilano sotto le insegne di Tajani. E insieme a loro anche Refat Mehmeti, già volto di Italia Viva, ora candidato forzista al Comune di Aosta.

Chi predicava il rinnovamento e la “terza via” si ritrova oggi ad accomodarsi nella più classica delle poltrone: quella del partito azzurro, in cerca di spazio e visibilità. I cittadini valdostani vedono così, ancora una volta, il trasformismo politico ridotto a mercato delle candidature.

Alla fine, la fotografia complessiva è sconfortante:

liste comunali escluse per errori banali;

candidati stoppati da norme di decadenza che i partiti fingono di ignorare;

un valzer di voltagabbana che riduce la credibilità della politica valdostana a una caricatura.

La responsabilità non è solo dei singoli, ma di un sistema politico che da anni vive più di personalismi, riposizionamenti e improvvisazioni che di programmi seri. Chi oggi chiede la fiducia dei valdostani dovrebbe prima dimostrare di saper rispettare le regole basilari di un’elezione.

Il 28 settembre si voterà con nove liste regionali ammesse, ma con il peso di esclusioni e ferite che restano sul terreno. E mentre ad Aosta si presenta una corsa a 11 liste, nei piccoli comuni si rischia addirittura il commissariamento.

Il vero commissariamento, però, è già avvenuto: quello della credibilità della politica valdostana. E forse i cittadini non dovranno nemmeno aspettare il verdetto delle urne: i candidati, tra gaffe, improvvisazioni e trasformismi, si stanno già punendo da soli.