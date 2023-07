Il Consiglio è convocato in via ordinaria mercoledì 12 e giovedì 13 luglio

L'Assemblea sarà chiamata ad approvare due disegni di legge: il primo, sul quale relaziona in Aula il Consigliere Corrado Jordan (AV-VdAU), regolamenta gli adempimenti amministrativi in materia di locazioni turistiche e ha ottenuto il parere favorevole della quarta Commissione "Sviluppo economico" nella riunione del 15 giugno; il secondo, di cui sono relatori i Consiglieri del gruppo FP-PD Antonino Malacrinò e Andrea Padovani, disciplina l'imposta di soggiorno ed è stato approvato a maggioranza dalle Commissioni seconda ("Affari generali) e quinta ("Servizi sociali") riunite congiuntamente il 15 giugno.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate ventisette interrogazioni di cui tre del gruppo Forza Italia: azioni per assicurare la pubblica sicurezza della zona dell'ex maneggio di Aosta; monitoraggio della temperatura di acqua e aria nelle piscine regionali; predisposizione di una nuova legge sull’edilizia residenziale pubblica.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato quattordici interrogazioni: prevenzione degli atti vandalici nel quartiere Cogne durante i lavori di riqualificazione da parte dell'ARER; disparità di trattamento nelle chiamate pubbliche presso il Comune di Saint-Vincent; dichiarazione del Presidente di Finaosta Spa a chiusura del convegno "Il gruppo CVA e la sua comunità"; interventi per favorire una maggiore socializzazione in presenza dei giovani; strategie per favorire la fruizione del patrimonio culturale della Biblioteca regionale Bruno Salvadori; participation aux activités organisées en 2022 dans le cadre de l'accord avec la Communauté française de Belgique; mesures pour accélérer le passage en classe E et D des immeubles de propriété régionale; stato dei lavori del collettore fognario di Courmayeur; azioni informative sul servizio ambulatoriale per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione; incarico affidato dall'azienda J.B. Festaz per la modifica del proprio marchio; tipologie di dispositivi sanitari in dotazione alle strutture dell'Azienda USL; definizione dei beneficiari della misura M5C2 del PNRR per il sostegno delle persone vulnerabili e degli anziani non autosufficienti; regime IVA applicato ai rapporti tra l'Azienda USL e il J.B. Festaz; attuazione degli indirizzi sulla rete distributiva previsti dalla legge regionale n. 12/1999 in materia di esercizio dell'attività commerciale sul territorio regionale.

Il gruppo Misto ha proposto una interrogazione per avere notizie sui ritardi per la realizzazione delle Case di comunità finanziate dal PNRR.

Sono nove le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: utilizzo del nome della Regione Valle d'Aosta per la sponsorizzazione di corsi e lezioni private online per studenti; accordo tra Governo e Regioni per il rilancio della produzione automobilistica in Italia e situazione dello stabilimento Shiloh di Verrès; controllo dei voli e sorvoli sul territorio regionale a tutela della pubblica sicurezza; chiamata pubblica per due posti da responsabile amministrativo contabile presso il Comune di Saint-Christophe; nomina della nuova Rettrice dell'Università della Valle d'Aosta; tempi di realizzazione di una seconda palestra scolastica ad Aosta prevista nel DEFR 2022-2024; ruolo delle Comunità energetiche rinnovabili nell'ambito del Piano energetico ambientale regionale 2030; risultati delle interlocuzioni con RFI e Comune di Aosta per l'allargamento del sottopasso della stazione ferroviaria di Aosta; modalità di gestione delle prenotazioni sanitarie da parte dell'AUSL VdA.

Delle quarantadue interpellanze, nove sono del gruppo Forza Italia: esternalizzazione della gestione del "bar Gaya" del Casinò de la Vallée; rapporto di monitoraggio del PNNR/PNC e avvio di un approfondimento in Commissione; caratteristiche del progetto di realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile nell'area industriale dell'ex Tecdis di Châtillon; miglioramento dell'efficienza del servizoi "Allô Nuit"; definizione di un piano di interventi di manutenzione delle strade regionali; realizzazione di un nuovo maneggio coperto ad Aosta; iniziative per dare continuità al reparto di neurologia dell'ospedale Parini; utilizzo del Palaindoor di Aosta da parte di società sportive e considerazioni sul soggetto gestore della struttura; strategie per attivare le campagne di sensibilizzazione degli operatori dell’informazione e dell’intermediazione turistica.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha presentato diciannove interpellanze: adozione del disciplinare per il conferimento a tempo determinato degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni; monitoraggio delle sanzioni amministrative sul divieto dei "botti di Capodanno"; ritardi di alcuni Comuni nell'approvazione del rendiconto e riflessi sulla riforma della normativa regionale in materia di enti locali; individuazione della sede definitiva dello studentato universitario presso il palazzo Cogne; modalità per la concessione del patrocinio morale della Regione e dell'Azienda USL; azioni per garantire la piena autonomia dell'Istituzione scolastica ISILTP di Verrès; soluzione delle criticità evidenziate nel documento approvato dal Collegio docenti dell'ISILTP di Verrès del 13 giugno 2023; relazione alla prima Commissione su criminalità e organizzazioni malavitose in Valle d'Aosta; modifica del disciplinare di produzione della Fontina DOP e modalità di valorizzazione; rilancio dell'attività di aviazione commerciale all'aeroporto Corrado Gex di Aosta; azioni per sollecitare i fornitori di gas e energia all'adeguamento delle bollette ai ribassi del prezzo di mercato; programmazione del servizio di trasporto per gli studenti universitari a Torino e Milano; controlli sulla qualità dei mezzi del trasporto pubblico locale; interventi di manutenzione al ponte di Issogne per la completa riapertura al traffico; adesione degli esercizi commerciali alla convenzione per l'utilizzo dei buoni di acquisto di prodotti senza glutine; esternalizzazione dei servizi di Pronto Soccorso ortopedico e traumatologico e di quello radiologico d'urgenza dell'ospedale Parini; Piano triennale delle politiche abitative; strategie per potenziare la navigabilità sportiva della Dora Baltea; programmazione degli eventi sul territorio regionale per evitare la sovrapposizione di manifestazioni sportive, enogastronomiche e dell'artigianato.

Il gruppo Misto illustrerà cinque interpellanze: strategie di miglioramento sulla base dello studio "Aosta, la città più triste d'Italia"; modifiche al Piano regionale per la salute e il benessere sociale riguardanti la qualità dei servizi, la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle strutture; programmi per la valorizzazione dei servizi sportivi; potenziamento della pratica del ciclismo a fini turistici; revisione della legge regionale in materia di interventi a favore dello sport (3/2004).

Saranno trattate anche nove interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: corretto funzionamento dell'Istituzione scolastica ISILTP di Verrès e adeguate condizioni di lavoro del personale; elargizione degli emolumenti relativi al rinnovo del contratto del comparto unico regionale 2019-2021; azioni per l'abbandono dell'uso del metano entro il 2040 in Valle d'Aosta; cronoprogramma per la realizzazione della telecabina Pila - Platta de Grevon e avvio di un confronto in Commissione; rispetto degli impegni contrattuali per la gestione della struttura socio-sanitaria di Variney; problematiche relative all'elevato numero di accessi al Pronto Soccorso dell'ospedale Parini; continuità dei servizi di continuità assistenziale, di guardiania turistica e delle Unità di continuità assistenziale; cambio di gestione del servizio di prima accoglienza per le donne maltrattate denominato "Arcolaio"; problematiche del personale infermieristico dell'Azienda J.B. Festaz.

All'ordine del giorno figurano anche 18 mozioni, di cui tredici rinviate dalle precedenti adunanze.

Una mozione è congiunta dei gruppi Lega Vallée d'Aoste e Misto e chiede di relazionare alla quarta Commissione sull'evoluzione dell'aumento del costo dell'energia e del gas in Valle.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà dieci mozioni: estensione del bonus docenti agli insegnanti precari e a quelli delle scuole paritarie; declassamento delle specie Canis lupus e Ursus arctos da "particolarmente protette" a "protette"; panchina viola nella città di Aosta quale simbolo di sensibilizzazione sulla sindrome fibromialgica; revisione della disciplina relativa alle manifestazioni sportive contenute nella legge regionale n. 3/2004; audizione nelle Commissioni competenti dei referenti delle fondazioni a partecipazione regionale sulla riforma del Terzo settore; riaffermazione del valore dei simboli cristiani presenti sulle vette delle montagne valdostane quale patrimonio materiale e immateriale della regione; creazione di un tavolo tecnico per valutare la definizione di un percorso formativo universitario dedicato al settore delle energie rinnovabili; conferma dell'importanza strategica per il turismo valdostano della linea Col Chécrouit - Arp nel prossimo DEFR; mappatura aggiornata delle attività di manutenzione dei torrenti; condanna della pratica della maternità surrogata.

Due sono le mozioni del gruppo Forza Italia: ricognizione degli stipendi dei dipendenti delle società partecipate e controllate dalla Regione; predisposizione del provvedimento di disciplina degli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

Una mozione è del gruppo Misto ed è volta a modificare la delibera istitutiva dell'Osservatorio regionale tecnico-politico sulla crisi idrica.

Il gruppo Progetto Civico Progressista ha presentato quattro mozioni: esame in terza Commissione del progetto "condominio dell'Arco d'Augusto" ad Aosta; approfondimenti sul progetto "The Stone" a Breuil-Cervinia e sull'utilizzo degli ampliamenti volumetrici consentiti dalla "legge casa"; adesione alla carta d'identità della Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere (READY); valutazione delle proposte del Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta relative alla legge regionale sul Garante dei diritti delle persone con disabilità (l.r. 20/2022).

Infine, vi sono cinque risoluzioni rinviate da precedenti adunanze, di cui una del gruppo Lega Vallée d'Aoste, una congiunta dei gruppi Lega VdA, FI, Misto e PCP, una dei gruppi Lega VdA, Misto e FI e due dei gruppi di maggioranza FP-PD, AV-VdAU, SA, UV, PlA.

L'adunanza consiliare è aperta al pubblico ed altresì trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it) e sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda). È inoltre disponibile la nuova App ConsiglioValle.tv per smart TV LG e Samsung: consultare la sezione "Domande frequenti" sul sito www.consigliovalle.tv per le procedure di installazione e per gli aggiornamenti sulla disponibilità dell'App anche per altri marchi di televisore.