L'Assestamento di bilancio 2025 della Regione in seconda Commissione

La seconda Commissione "Affari generali" ha avviato l'esame dell'Assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2025 e della seconda variazione al bilancio triennale 2025-2027.

Dopo la presentazione del provvedimento da parte del Presidente della Regione, Renzo Testolin, e la nomina del relatore, Antonino Malacrinò (FP-PD), la Commissione ha proseguito i propri lavori nella giornata di oggi, lunedì 16 giugno 2025, con le audizioni degli Assessori regionali.

L'Assestamento è esaminato in parallelo al Rendiconto generale 2024 della Regione, i cui relatori sono il Consigliere Malacrinò per la maggioranza e il Consigliere Stefano Aggravi (RV) per l’opposizione.

«Il Rendiconto 2024 - riferisce il Presidente della Commissione, Antonino Malacrinò - presenta, al 31 dicembre 2024, un risultato di amministrazione pari a 479.153.739 euro. Al netto delle quote vincolate e accantonate per legge, l’avanzo disponibile ammonta a 277.308.850 euro, destinato dall’Assestamento al finanziamento di spese di investimento per rispondere alle esigenze della comunità.»

«L’audizione di oggi ha fornito elementi utili all’analisi del disegno di legge - aggiunge -. In attesa della documentazione integrativa richiesta agli Assessori, contiamo di concludere l’esame nelle prossime settimane, così da portare i provvedimenti all’attenzione dell’Aula nella seduta del 9 e 10 luglio.»