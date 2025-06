IV Commissione: parere favorevole alle disposizioni in materia di competitività e internazionalizzazione delle imprese industriali e artigiane

La quarta Commissione "Sviluppo economico", riunitasi giovedì 26 giugno 2025, ha espresso parere favorevole a maggioranza (UV, FP-PD, PlA, PCP), con l'astensione dei gruppi Lega VdA e FI, sul disegno di legge che contiene disposizioni in materia di competitività, dinamicità e internazionalizzazione delle imprese industriali e artigiane (abrogazione della legge regionale n. 6/2003).

L'iniziativa legislativa, presentata dalla Giunta regionale il 27 maggio, nei suoi venti articoli mira a sostenere e sviluppare le imprese dell’industria e dell’artigianato in Valle d'Aosta, prevedendo agevolazioni finanziarie sotto forma di contributi a fondo perduto e mutui agevolati per investimenti innovativi, sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico e ambientale. Sono inoltre stabiliti incentivi per l’acquisto di servizi consulenziali qualificati e per interventi legati all’internazionalizzazione, come studi di marketing, campagne pubblicitarie, e-commerce, fiere e iniziative promozionali. La Regione supporta anche direttamente studi di mercato e attività collettive (partecipazione a manifestazioni fieristiche, organizzazione congressi e seminari) per favorire l'espansione delle imprese locali sui mercati esteri e stimolare la crescita economica regionale.

Il Presidente della quarta Commissione, Roberto Rosaire (UV), relatore del provvedimento, evidenzia come questo rappresenti «un passo concreto e strategico per rafforzare il tessuto produttivo della Valle d’Aosta, coniugando sviluppo economico e sostenibilità, in un'ottica di sostegno non solo nella crescita interna, ma anche nella capacità di aprirsi ai mercati esteri. Le misure previste dimostrano una visione moderna e integrata della politica industriale regionale, promuovendo competitività, dinamismo e apertura, con strumenti finanziari adeguati e flessibili.»

La Commissione ha anche nominato il Presidente Rosaire relatore del disegno di legge per l’individuazione delle aree idonee, la regolamentazione amministrativa e la promozione dello sviluppo degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'iniziativa legislativa è stata presentata dalla Giunta regionale il 17 giugno e si compone di 19 articoli.

Infine, il Presidente Rosaire riferisce che «nell'ambito degli approfondimenti sulla Compagnia Valdostana delle Acque, la Commissione ha deliberato di audire la settimana prossima il Consiglio di amministrazione di Finaosta e il CdA uscente di Cva. Saranno inoltre sentiti prossimamente il già Presidente del Collegio sindacale di Cva Pierpaolo Impérial e il già Direttore generale di Finaosta Paolo Giachino.»