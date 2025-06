Châtillon tra storia, sport e rigenerazione urbana

Il Consiglio comunale di Châtillon, riunitosi il 25 giugno, ha approvato all’unanimità l’utilizzo gratuito del castello di Ussel per l’estate 2025. La struttura sarà interamente a disposizione dal 1° luglio al 30 settembre per eventi e mostre, tra cui un’esposizione sul design contemporaneo curata dall’architetto Roberto Oggiani. Un modo per far vivere un patrimonio storico attraverso la creatività.

Tra i temi più sentiti anche il ritorno del Palermo Calcio in ritiro a Châtillon, dal 13 luglio al 2 agosto. L’amministrazione ha annunciato interventi sul campo sportivo e la programmazione di quattro amichevoli. Si punta così a valorizzare il binomio sport-turismo, con positive ricadute sull’economia locale.

In centro storico, intanto, prosegue il dibattito sulle trasformazioni commerciali: aumentano le richieste per convertire negozi in abitazioni, ma l’amministrazione vuole garantire una certa armonia visiva. È stata approvata una nuova regola che consente una pannellatura cieca sulla parte bassa delle vetrine, purché non superi un terzo della superficie. Il sindaco Dujany ha inoltre confermato che non è prevista alcuna chiusura al traffico del borgo, rassicurando i commercianti.

Non sono mancate le interrogazioni. Il consigliere Guido Dondeynaz ha sollevato questioni sui lavori lungo la strada di Conoz, mentre il capogruppo Émile Gorret ha denunciato il degrado dell’area attorno al Lago Movida. Il sindaco ha promesso controlli e ricordato che i danni derivano da un forte evento climatico di aprile.

Infine, due cittadini di Domianaz hanno ringraziato pubblicamente per la riqualificazione del villaggio, evidenziando però il rammarico per l'astensione delle minoranze al momento dell'acquisizione della strada al patrimonio pubblico.