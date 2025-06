Pollein investe sul futuro: sicurezza, cultura e piste ciclabili al centro del consiglio comunale

Lunedì 23 giugno 2025 si è tenuto il Consiglio comunale di Pollein, chiamato a deliberare su cinque punti fondamentali per lo sviluppo e la sicurezza del piccolo comune della Valle d’Aosta. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, sono state ratificate importanti variazioni al Documento Unico di Programmazione Strategica (DUPS) 2025-2027 e al bilancio pluriennale, grazie a un avanzo disponibile di 63.000 euro.

“Abbiamo scelto di investire in modo mirato e concreto – spiega il sindaco Angelo Filippini – destinando 18.000 euro all’acquisto di un impianto audio-video per la sala conferenze della Grand-Place, cuore pulsante della nostra vita culturale.” Non solo cultura però: la sicurezza del territorio è stata una priorità. “Con 15.000 euro interveniamo per mettere in sicurezza la tubazione e la vasca in località Arpisson, mentre 7.000 euro andranno alla manutenzione straordinaria del guard rail in località Tour Ronde”, ha aggiunto il primo cittadino. Il resto dei fondi servirà per migliorare aree verdi, cimitero e scuola primaria, oltre a nuovi arredi per gli uffici comunali.

Un altro punto importante riguarda la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali: il Comune ha approvato l’affidamento delle funzioni di riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. “Una scelta che punta a garantire efficienza e professionalità in un settore delicato”, commentano da Palazzo civico.

Il Consiglio ha inoltre approvato il regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni, adottando lo schema predisposto dal CELVA. “L’obiettivo è applicare in modo uniforme la normativa regionale e semplificare l’attività amministrativa – precisa Filippini – adattando il regolamento alle esigenze specifiche di Pollein.”

A chiudere la seduta, una notizia che guarda al futuro: il sindaco Filippini, insieme al collega di Saint-Christophe Paolo Cheney, ha predisposto una lettera indirizzata all’Unité des communes Mont Emilius e all’Assessorato regionale, contenente lo studio di fattibilità per il collegamento ciclopedonale tra Pollein e Saint-Christophe. Un progetto che punta a rafforzare la mobilità dolce e la connessione tra territori vicini, valorizzando le bellezze e la qualità della vita della nostra Valle.

“Lavoriamo per una Pollein sempre più vivibile e attrattiva, mettendo al centro cultura, sicurezza e sostenibilità”, conclude il sindaco.