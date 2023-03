Commemorate le vittime della pandemia covid FOTO

Si è tenuta questa mattina al cimitero cittadino di Aosta, in viale Piccolo San Bernardo, una cerimonia organizzata dal Comune di Aosta e dalla municipalizzata Aps Spa per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus.



Alla cerimonia erano presenti anche il presidente della Regione, Renzo Testolin, e il deputato valdostano Franco Manes. A seguire, si è svolta anche la presentazione dell'intervento di rinnovamento della sala del commiato del cimitero, curata dall'artista aostana Chicco Margaroli.

"E' un po' azzardato" il paragone con l'influenza spagnola "perché i virus sono diversi, ma oggi su una popolazione di oltre sette miliardi di persone avremmo pianto 350-400 milioni di morti. Questo non è successo perché la scienza è progredita". ha detto il sindaco Gianni Nuti.

La cerimonia si è svolta nei pressi del monumento dedicato a quanti hanno perso la vita a causa della pandemia, al dramma delle loro famiglie, allo straordinario impegno ed al sacrificio del personale che opera nella sanità – medici, infermieri, operatori e volontari, con queste parole di Francesco Mileto, capo ufficio stampa del Comune di Aosta, sì aperta lo scorso anno la cerimonia di scoprimento di una stele in materia nera ma riflettente “per farci riflettere” con una fessura che consente di “guardare oltre”.

La testimonianza è stata voluta da Matteo Fratini, presidente dell’Azienda Pubblici Servizi (società del Comune di Aosta) di intesa con l’Amministrazione comunale.

La memoria – come ha ricordato il sindaco Gianni Nuti è un valore fondamentale; la pandemia che ci ha colpiti è una tragedia la cui memoria va conservata e questo si può fare mettendo in atto iniziative concrete e di carattere strutturale. Ho quindi ritenuto importante la realizzazione di una quarto monumento dedicato alle vittime della pandemia di Covid 19 e di un parco per ricordare i nocetani che non ce l’hanno fatta.