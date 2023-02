Incidente autonomo a metà mattinata sulla SR46 della Valtournenche poco sopra Chatillon. Per cause da accertare il veicolo ha perso il controllo e urtato il parapetto dello svincolo per Chaméran. Il conducente è stato preso in carico dal 118. Sul posto hanno operato i VVF professionisti del Comando, una squadra di VVFV del distaccamento locale ed i Carabinieri.