Il Comando Gruppo Carabinieri di Aosta ospita un Open Day

“Superare il concorso a 18 anni ed affrontare con serietà il percorso di studi vuol dire ritrovarsi a 23 anni con il grado di Tenente, una laurea specialistica e l’assegnazione ad un primo incarico di comando con importanti prospettive di carriera.”

Nel corso dell’open day organizzato per l’8 e il 9 febbraio 2023 a partire dalle ore 16.00 e fino alle 18.00 presso il Comando Gruppo Carabinieri di Aosta, in via Clavalité 12, gli Ufficiali dell’Arma daranno ai giovani interessati ogni informazione utile.

In questi giorni, in particolare fino all’11 febbraio 2023, per le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 22 anni, che stanno per affrontare l’esame di maturità o per coloro che hanno già il diploma, c’è una possibilità in più da poter considerare: la partecipazione al concorso per l’Accademia Militare di Modena.

L’Accademia è un prestigioso istituto militare che forma gli Ufficiali dei Carabinieri, destinati a ricoprire incarichi di comando sempre più complessi e prestigiosi.

Gli allievi ammessi ai corsi, i “cadetti”, seguiranno un corso di studi di due anni svolto in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia e successivamente altri tre anni di preparazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, massimo istituto di formazione per l’Arma, in collaborazione con una prestigiosa università della Capitale.

Il corso di studi consentirà di conseguire una laurea specialistica ed ottenere la promozione al grado di Tenente dei Carabinieri, senza gravare in alcun modo sul bilancio familiare: infatti, trattandosi di arruolamento, il costo per il corso di studi universitario è interamente sostenuto dall’Arma dei Carabinieri ed è previsto, già da cadetto, uno stipendio.

A differenza di un classico percorso universitario, all’interno dell’Accademia e della Scuola Ufficiali il cadetto e poi l’Ufficiale frequentatore viene accompagnato nel suo percorso di studi attraverso programmi strutturati e scadenzati che, uniti all’impegno del singolo, consentono di arrivare senza incertezze al traguardo.

Per info clicca al link http://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi