SAVT ORGANIZZA CORSI DI FRANCESE LIVELLO INTERMEDIO

Il corso, che si svolgerà in presenza presso la sede del SAVT di Aosta, mira a consolidare le competenze di comprensione ed espressione scritta e orale, a sciogliere i dubbi sui nodi principali di grammatica, compresi gli accenti, l’ortografia e la fonetica e, infine, ad ampliare il vocabolario.

Durante il corso saranno, inoltre, illustrate le prove regionali di concorso per l’accertamento linguistico delle categorie dalla A alla D con simulazioni pratiche in classe.

Il corso è articolato in 10 lezioni (20 ore totali), che saranno tenute dall'insegnante Elisa Thérisod e si svolgeranno secondo il seguente calendario: Mercoledì 12, 19, 26 aprile dalle 17 alle 19

Mercoledì 3, 10, 17, 24, 31 maggio dalle 17 alle 19

Mercoledì 7 e 14 giugno dalle 17 alle 19.

La quota di partecipazione per gli iscritti al SAVT è di 90 euro, per i non iscritti è di 180 euro. "5 i posti disponibili.

Per iscriversi è necessario inviare una mail all'indirizzo ecole@savt.org, con i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo mail, numero di cellulare, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale.

Per informazioni rispetto al pagamento della quota contattare Jennifer Silvestri al 3421951030.

Nel caso in cui le iscrizioni dovessero superare la soglia massima stabilita dall'insegnante, sempre nel rispetto dell'ordine cronologico di iscrizione, saranno privilegiati gli iscritti al SAVT.

L'iscrizione è perfezionata con il versamento della quota di partecipazione.