Capodanno di lavoro per i vigili del fuoco - GALLERIA FOTOGRAFICA

I vigili del fuoco di Aosta stanno operando nel comune di Pont Saint Martin per un incendio tetto. Attivati anche i volontari del distaccamento locale.

L’incendio è sotto controlloe sono in corso le valutazioni delle condizioni del tetto e del camino utilizzando l’autoscala.

Sono stati inviati sul posto APS, autoscala e autobotte.

Il tempestivo allarme dato anche dai vicini che vedevano le fiamme uscire dal tetto, il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere i danni.

Notte di capodanno tutto sommato tranquilla per pronto soccorso Parini

Durante la notte del 31 dicembre 2022 / 01 gennaio 2023 il Pronto soccorso dell’Ospedale regionale Umberto Parini di Aosta ha preso in carico dalla mezzanotte alle 6 di questa mattina 36 pazienti, mentre le chiamate di emergenza sono state 62. I dati sono stati diffusi dall'Usl.

Tre persone sono state ricoverati per i traumi riportati per rissa (tutti maggiorenni). Due dei sei ricoverati per abuso di sostanze alcoliche sono minorenni.

I dati dell’ultima notte dell’anno 2021-2022:

Accessi in PS: 32; 1 accesso per lesioni da petardi/botti (quest’anno nessuno) 1 accessi per rissa/aggressione; 8 accessi per abuso di sostanze alcoliche (1 minorenne).

La Centrale Unica del Soccorso -118 il 31 dicembre, fino alle ore 18, ha risposto a 216 chiamate, ha effettuato 7 missioni di SA1 e 4 missioni di SA2.