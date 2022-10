Oltre 3200 persone si rivolgono al Banco Alimentare VdA

Il Banco alimentare della Valle d’Aosta ha distribuito per l’anno 2021 circa 80 tonnellate di cibo ma quest’anno sono già state distribuite circa 106 tonnellate solamente nei primi 8 mesi

Le persone in difficoltà che si rivolgono agli enti caritativi sono ormai in Valle d’Aosta oltre 3200, numero che è cresciuto dall’anno scorso di oltre il 25% e che – considerando il periodo difficile chestiamo vivendo – non ci permette di essere ottimisti per i prossimi mesi.

Il Banco alimentare della Valle d’Aosta ha distribuito per l’anno 2021 circa 80 tonnellate di cibo ma quest’anno sono già state distribuite circa 106 tonnellate solamente nei primi 8 mesi. Con il carrello della spesa che mostra incrementi intorno al 10%, l’aumento del costo dell’energia el’inflazione che cresce, il numero di persone che necessiteranno di aiuto e che si rivolgeranno alle strutture caritative (Caritas, San Vincenzo, Parrocchie ecc.) o alle strutture territoriali di assistenza sociale a noi collegate aumenterà probabilmente ancora nei prossimi mesi.

Ad una maggiore richiesta di aiuto fa riscontro una crescente difficoltà da parte nostra a risponderea tali aumentate esigenze.

Pertanto abbiamo urgenza di essere aiutati e sostenuti da chi può: dalle istituzioni, dalle fondazionie dai privati in un soprassalto di solidarietà sociale per il bene della nostra Valle.

Per chi volesse aiutarci è possibile fare una donazione sul C/c bancario:BCCV Iban IT45B0858731590000010112280Intestato “Associazione Banco Alimentare per la Valle d’Aosta ONLUS”Cod. Fisc. 91047050074