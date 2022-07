Il gioco continua ad essere di casa al MAIN

Al MAIN - Maison de l’Artisanat International un’altra estate all’insegna del gioco. Il centro espositivo di Gignod, noto al pubblico per le sue mostre temporanee dal respiro internazionale, riapre al pubblico con la seconda stagione dell’esposizione: “ineLUDibile Gioco”

La mostra, che ha saputo farsi apprezzare lo scorso anno, offre al visitatore uno sguardo sulle sfaccettature del giocattolo in un percorso che lo accompagna dai giochi del passato al mondo virtuale, senza escludere tutte le implicazioni sociali, culturali ed educative che il gioco porta con sé. Un percorso espositivo che nasce dai giochi antichi e tradizionali della collezione Daudry, per poi transitare al mondo videoludico, al fermodellismo, ai giochi da tavola, al gioco educativo, creativo e simbolico.

Un vero e proprio viaggio nell’universo ludico che invita tutti a “mettersi in gioco” in una visita che vede il visitatore libero di muoversi tra le sale e soprattutto di giocare con i giochi messi a loro disposizione. Per questa seconda estate di apertura è stata svolta una parziale revisione dell’allestimento con un’implementazione delle sezioni che più avevano colpito il pubblico con un particolare focus sulle due tematiche che sia temporalmente, sia concettualmente sembravano essere le più distanti tra loro: i giochi della tradizione e l’area videoludica.

Per poi passare a un rinnovamento e alla presentazione di nuove riproduzioni in scala di scenari e mezzi del modellismo ferroviario e di nuovi spazi dedicati alla creatività. Anche questa estate, per coinvolgere maggiormente il pubblico e offrirgli nuove occasioni di visita, il MAIN proporrà eventi e laboratori dedicati al tema del gioco.

L’esposizione “ineLUDibile Gioco” è visitabile dal 2 luglio al 31 agosto dal mercoledì alla domenica (lunedì e martedì chiuso) dalle 13.00 alle 19.00 con ingresso gratuito.

MAIN – Maison de l’Artisanat International Fraz. Caravex, 2 - 11010 Gignod (AO) museo@lartisana.vda.it www.lartisana.vda.it