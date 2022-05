Charvensod: “Mens sana in corpore sano”, concluso il progetto Bondzor

Si è concluso oggi, mercoledì 25 maggio, con una festa ed una caccia al tesoro che ha coinvolto tutti i bambini, il progetto Bondzor, promosso dal Comune di Charvensod in collaborazione con l’Istituzione scolastica Mont-Emilius 3.

L’obiettivo del progetto era quello di attivare il fisico e risvegliare la mente fin dalla più giovane età: da ottobre i bambini delle scuole primarie del Comune hanno iniziato le lezioni con una camminata di quindici minuti per ossigenare corpo e spirito, oltre ad aver ricevuto delle challenge da fare a casa per valorizzare l’attività fisica ed un corretto stile alimentare. Le schede con le diverse “sfide” verranno ora ritirate e saranno restituite, con nuove sorprese, all’inizio del prossimo anno scolastico.

A Natale, inoltre, i bambini avevano ricevuto un contapassi per monitorare la loro attività quotidiana.

Grazie alla collaborazione degli insegnanti e di Michael Pesse, laureato in scienze motorie, Jean-Paul Perret, biologo nutrizionista, e Roberto Greco, psicologo dello sport, i bambini hanno, in questi mesi, messo in pratica la massima “mens sana in corpore sano”.

A tutti i partecipanti è stata regalata una maglietta con il logo di Bondzor ed è stata offerta, in linea con gli scopi del progetto, una merenda sana a base di mele.