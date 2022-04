La casara Claudia Vuillermoz di Pont-Saint-Martin protagonista ai Fatti vostri

Insieme ad Anna Falchi e all’esperto di Coldiretti Manuel Lombardi, è intervenuta come ospite Claudia Vuillermoz, casara di Pont-Saint-Martin, titolare della “Società Agricola Peretto”, che ha raccontato i pregi del fiore all’occhiello dell’agricoltura valdostana, illustrandone le caratteristiche e peculiarità.

Claudia oltre a spiegare come si fa, ha eseguito in diretta alcune fasi della lavorazione della Fontina, come l’estrazione della cagliata, la salatura in fase di stagionatura, il controllo e la preparazione della forma per il marchio di qualità fatto che viene apposto dal Consorzio Produttori e Tutela della D.O.P. Fontina.

“La Fontina Dop – spiega Coldiretti - è un formaggio molto speciale, a pasta semicotta, prodotto con il latte bovino crudo intero proveniente da una sola mungitura dal gusto dolce e gradevole”. “Le essenze fresche e profumate dei pascoli d’alta quota che si estendono tra le montagne più imponenti d’Europa – continua - sono l’alimentazione ideale per le mucche di razza autoctona (pezzata rossa e pezzata nera), dalle quali si ricava l’elemento base del formaggio, il latte. Appena munto il latte viene trasformato in fontina secondo una tradizionale procedura ancora totalmente artigianale che la rende unica”.

“Abbiamo colto al balzo l’opportunità che ci è stata offerta da Coldiretti nazionale perché riteniamo che queste siano importanti occasioni di promuovere il lavoro instancabile dei nostri allevatori e produttori e con esso la Valle d’Aosta e le sue eccellenze” hanno commentato Alessio Nicoletta ed Elio Gasco, rispettivamente Presidente e Direttore di Coldiretti Valle d’Aosta.