Replica di Emily Rini a Progetto Civico su norma attuazione concessioni acque

"Un fatto grave, a maggior ragione considerando che si attribuiscono alla sottoscritta, che ricorda essere componente di nomina statale, affermazioni e dettagli che non ha mai pronunciato, nel rispetto dell'autonomia di funzionamento della commissione paritetica stessa, che rammento essere un organo tecnico e non politico". E' dura la replica di Emily Rini, in quanto componente della Commissione Partitetica che oggi è stata chiamata in causa da Progetto Civico Progressista sulle "luci e ombre" sull'iter dellanorma relativa alla trasferimento alla Regione delle competenze in materia di concessione delle acque.

"L'auspicio - spiega Rini, cheè coordinatrice di Forza Italia VdA - è che venga lasciata fuori la commissione paritetica dal teatrino in corso a livello locale, diffidando altresì ad attribuire alla sottoscritta dichiarazioni mai rilasciate e ricostruzioni mai formulate".

Aggiunge Emily Rini: "Per contro, invito proprio coloro che tirano per la giacchetta un organo tecnico, incardinato presso il Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie, a informarsi maggiormente e meglio sui passaggi necessari all'adozione di una norma di attuazione. Per quanto ci riguarda, così come d'altra parte già comunicato dal presidente della commissione paritetica, il lavoro sta proseguento in maniera proficua e spedita".

Emily Rini è componente di nomina statale della commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.