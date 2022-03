In VdA accolti 300 esuli, donazioni raggiungono quota 55 mila euro

Ad oggi sono 300 gli esuli giunti dell'Ucraina e registrati nei centri di accoglienza allestiti in Valle d'Aosta. Di questi 67 sono stati alloggiati su iniziativa della Protezione civile regionale, i restanti hanno trovato alloggio tramite contatti diretti. Gli inserimenti di bambini e ragazzi nelle scuole valdostane sono stati finora 13.

La raccolta fondi, promossa dalla Regione, dagli Enti locali, dal Csv e dalla Fondazione comunitaria, ha registrato circa 55 mila euro di donazioni (IBAN IT73 G 03069 09606 100000005667, intestato a Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, con la causale ‘Emergenza Ucraina’).

“È confortante – dichiara il Presidente Lavevaz – vedere quanto sia articolata e solidale la risposta dei valdostani a quest’emergenza. La vicinanza a chi è colpito da questo conflitto sta radunando molte delle nostre migliori energie: la collaborazione tra gli enti pubblici e le associazioni del Terzo settore sta dando frutti preziosi, mentre guardiamo con partecipazione a quanto avviene nello scenario di questa guerra”.

Trasporto pubblico gratuito

Il Presidente Lavevaz ha comunicato che, con il supporto delle Società di trasporto SVAP Società Cooperativa, ARRIVA ITALIA Srl, VITA S.p.A., è stato deciso di consentire ai profughi provenienti dall’Ucraina la possibilità di usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici su gomma. Coloro che sono interessati dovranno recarsi presso l’Autostazione di Aosta in Via Carrel, 1, nei mesi di aprile e maggio, nelle giornate di lunedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e di giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per espletare la procedura. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Dipartimento Trasporti e mobilità sostenibile ai numeri 0165 527652 e 0165 527666.