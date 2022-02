La Valle d'Aosta era l'unica Regione a non avere ancora un Collegio indipendente, ma oggi è stato insediato.

All'insediamento erano presenti i Presidenti della Regione e del Consiglio, Erik Lavevaz e Alberto Bertin, ed il Presidente della seconda Commissione consiliare, Antonino Malacrinò, si è insediato il Collegio dei revisori dei conti per la Regione composto dai dottori commercialisti Fabio Michelone (Presidente), Pietro Boraschi e Marco Ricciardiello.

Il Collegio, istituito con legge regionale n. 14/2021 ai sensi della norma di attuazione dello Statuto speciale n. 179/2010 così come modificata nel 2019, opera in posizione di indipendenza quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della Regione, in raccordo con la Sezione di controllo della Corte dei Conti della Valle d'Aosta.

“Con oggi - commenta il Presidente Lavevaz - la Regione si avvarrà di questo organismo, che è strumento professionale di terzietà, controllo e trasparenza, che darà ulteriori certezze e garanzie del lavoro svolto dall'intera Amministrazione. Sarà anche un'occasione di confronto che potrà migliorare l'azione amministrativa della Regione e del Consiglio”.

Bertin e Malacrinò sottoneano: "risolviamo finalmente un'anomalia retaggio del passato che voleva che, in assenza di un apposito Collegio, fossero i Consiglieri regionali a svolgere questo ruolo. Oggi ci allineiamo finalmente agli standard di controllo a tutela e beneficio di tutta la comunità”.