IL 17 DICEMBRE DIALOGO SU “AOSTA CAPITALE” CON DAVIDE MANCINI

Venerdì prossimo 17 dicembre, alle ore 21, nel Salone Ducale dell’Hôtel de Ville il cantautore aostano Davide Mancini parlerà del suo nuovo singolo “Aosta Capitale”, brano di apertura dell’ultimo album “Preghiera Punk”.

Alla serata, inserita nel calendario “Dialoghi su Aosta” promosso dall’Amministrazione comunale, interverranno anche il sindaco Gianni Nuti e il fisarmonicista Ezio Borghese.

L’ingresso è riservato su prenotazione da effettuare via e-mail all’indirizzo r.genovesi@comune.aosta.it. Per l’accesso occorre essere in possesso del Green Pass rafforzato.