Stage de theatre ‘Les femmes chez Molière’

Jean Pierre Jouglet et Claudine Chenuil

15 janvier 1622, Paris, Baptême de Jean-Baptiste Poquelin L’année prochaine sera le 400ème anniversaire de la naissance de Jean- Baptiste Poquelin qui, vingt deux ans plus tard deviendra Molière.

Avec un peu d’avance nous proposons d’aller à la rencontre du grand homme de théâtre, nous tournant plus spécialement vers les rôles qu’il a offerts aux femmes, de l’ingénue à la servante effrontée, de la précieuse à la paysanne, de la coquette à la femme savante.

- Courte biographie de Molière -

Exercices de base corporels et vocaux

- Compréhension et analyse du texte des scènes travaillées, du vocabulaire et du sens Travail sur les alexandrins

- Création du personnage, trouver sa posture corporelle, sa démarche, voix, son phrasé,

- Interprétation mise en place d’une scène.

Nous demandons à Claudine Chenuil et Jean Pierre Jouglet qui ont déjà côtoyé un certain nombre de ces personnages de guider ceux qui le souhaiteraient dans leur approche de cet auteur qui a su parler des femmes et défendre leur place dans la société du XVIIème.

Droit d’inscription : 35 € - (lieu à confirmer) Pour infos: mchenuil@gmail.com - Tel : 3299867126 Stage financé par l’Assessorat régional aux Biens culturels, Tourisme, Sport et Commerce