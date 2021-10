L'ex bomber del Chievo Sergio Pellissier assolto dall'accusa di truffa

"Per non aver commesso il fatto" il giudice del tribunale di Aosta Maurizio D'Abrusco ha assolto il dirigente sportivo ed ex calciatore del Chievo Sergio Pellissier, di 42 anni, di Fénis, a processo per una presunta truffa immobiliare aggravata.

Secondo l'accusa Pellissier, componente del cda dell'impresa costruttrice Sercael srl di Fénis, si sarebbe procurato un ''ingiusto profitto di 441 mila 808 euro'' ai danni dei due compratori di un immobile a Saint-Vincent.

''Siamo soddisfatti - ha commentato l'avvocato di Pellissier, Elena Boschini - abbiamo dimostrato al giudice la totale buona fede del mio assistito e che non c'è mai stata alcuna truffa contrattuale''.

Secondo la procura di Aosta tra il 2011 e il 2016 la ditta di cui era socio Pellissier avrebbe percepito decine di versamenti da parte degli acquirenti di un immobile in costruzione a Saint-Vincent, senza però dire loro che società versava in una situazione debitoria, tanto che l'immobile era poi stato pignorato. Gli acquirenti avevano così sporto denuncia.