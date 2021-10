Trovato morto nel torrente Stefano Favre, consigliere comunale di Verres

Cordoglio a Verres e nella bassa Valle: dopo ore di ricerche estenuanti è stato ritrovato senza vita questa mattina, nell'alveo del torrente Roésaz, il corpo di Stefano Favre, 55enne consigliere comunale di Verres.

I soccoriritori lo cercavano da ieri sera; nel pomeriggio, al termine di una riunione, aveva detto che sarebbe andato a pescare, E' stata la moglie a dare l'allarme non vedendolo rientrare a casa. In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, Favre potrebbe aver messo un piede in fallo ed essere poi scivolato nelle fredde acque del torrente, non riuscendo più ad emergerne.

Le capillari perazioni di ricerca, coordinate dai Vigili del fuoco di Aosta, sono iniziate dalla zona dove è stata individuata l’auto dell'uomo e si stanno svolte nella zona di Verres e Challand-Saint-Victor.

Oltre alle squadre di cinofili e Tas dei professionisti dei Vigili del Fuoco, hanno operato due distaccamenti di volontari ( Verres e Challand-Saint-Victor), il Corpo Forestale Valdostano, il soccorso alpi della Guardia di Finanza, le forze dell’ordine, il soccorso alpino e il sindaco di Verres, Alessandro Giovenzi. "Sono certo che da lassù veglierai su di noi con il tuo sorriso, con la tua semplicità e con la tua energia - ha postato Giovenzi, affranto, sul suo stato di Whatsapp - buon viaggio Stefano".