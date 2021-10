Paolo Cretier nuovo capogruppo Pcp consiglio valle

La Commissione per il Regolamento interno del Consiglio si è riunita nel pomeriggio di oggi, martedì 5 ottobre 2021, per l'interpretazione dell'articolo 15, comma 2, del Regolamento per quanto riguarda le modalità di nomina del Capogruppo e del Vicecapogruppo da parte dei gruppi consiliari.

La decisione di convocare la Commissione è pervenuta questa mattina dalla Conferenza dei Capigruppo dopo che la maggioranza (5 Consiglieri su 7) del gruppo consiliare Progetto Civico Progressista ha designato il Consigliere Paolo Cretier (nella foto) quale nuovo Capogruppo in sostituzione della Consigliera Erika Guichardaz, nominata a inizio Legislatura. «In base al Regolamento - specifica il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin -, ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio il nominativo del Capogruppo, dell'eventuale Vicecapogruppo e le sostituzioni che eventualmente si verifichino nel corso della Legislatura. Visto che nel Regolamento non sono disciplinate le modalità di nomina ma solo quelle di comunicazione, la Commissione è stata chiamata a esprimere un'interpretazione su questo comma. Anche alla luce di un precedente analogo in un altro Consiglio regionale e di un parere del Ministero dell'interno dell'aprile 2021 espresso a richiesta di un Consiglio comunale, la Commissione Regolamento, in assenza di un'apposita disciplina regolamentare, ha statuito all'unanimità che per la nomina e la sostituzione del Capogruppo consiliare devono osservarsi le norme di carattere generale, vale a dire le regole democratiche che prevedono l'espressione del voto a maggioranza.» La Commissione Regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio (senza diritto di voto) e composta da un rappresentante per gruppo consiliare. L'intrerpretazione della Commissione potrebbe protare alla forma di un nuovo gruppo nel consiglio Valle composto da Erika Guichaurdaz e Chiara Minelli. PER SAPERNE DI PIU